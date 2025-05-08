Только не пугайтесь: на купюрах каких стран больше всего микробов?

Все не раз слышали, что денежные купюры - это настоящий рассадник бактерий. Банкноты каких стран возглавляют рейтинг самых грязных денег мира?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает неожиданные факты о том, чем отличаются деньги разных стран по количеству микробов на них.

Почему деньги становятся жилищем для микробов?

Денежные купюры являются идеальной средой для микроорганизмов, поскольку они часто переходят из рук в руки и могут попадать в различные среды, где контактируют с грязными поверхностями.

Исследования показывают, что на бумажных банкнотах можно найти не только безопасные бактерии, но и возбудителей опасных заболеваний. Это может включать различные вирусы и бактерии, которые попадают на купюры через поток людей или контакты с зараженными предметами.

Микроорганизмы сохраняются на деньгах благодаря тому, что они могут "прилипать" к волокнам бумаги, которая часто не имеет антибактериального покрытия. Повышенная влажность и температура также способствуют сохранению бактерий на поверхности банкнот. Поэтому даже если после пользования деньгами человек будет мыть руки, часть бактерий может все равно оставаться на коже.

Рейтинг самых "грязных" валют мира

Исследования показывают, что не все деньги одинаково "гостеприимны" к микробам. Например, евро, норвежская крона и британский фунт стерлингов оказались самыми "экологически чистыми" среди исследованных валют. Это объясняется тем, что специальный состав бумаги для печати евро имеет свойство препятствовать размножению бактерий.

Наиболее "загрязненные" банкноты принадлежат Дании, Швейцарии и России. В частности, на датских кронах было обнаружено до 40 000 бактерий на одной банкноте, а на швейцарском франке - 32 000.

Однако абсолютным лидером по количеству микроорганизмов стали китайские юани, на которых было обнаружено почти 180 тысяч бактерий. Это результат того, что в Китае денежные купюры находятся в очень активном обороте, и из-за этого на них скапливается большое количество микробов.

Купюры евро содержат относительно немного микробов (фото: Pixabay.com)

Возбудители заболеваний на деньгах

Не только простые бактерии можно найти на денежных купюрах. Согласно исследованиям, на купюрах есть даже возбудители серьезных заболеваний, включая венерические болезни. Это свидетельствует о том, насколько опасными могут быть банкноты, долго находящиеся в обращении и контактирующие со многими людьми.

Обнаружение следов наркотических веществ, таких как кокаин, также является еще одним тревожным сигналом. Например, на 9 из 10 банкнот США были найдены следы кокаина, и концентрация этих веществ может быть настолько высокой, что сотрудники банков могут не пройти тест на наркотики.

Это напоминает нам о важности не только мыть руки после контакта с деньгами, но и быть внимательными к тому, что мы держим в руках.