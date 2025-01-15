Не тільки котяча м'ята та валеріана: які ще запахи приваблюють котів і для чого вони потрібні

Чому запахи важливі для котів

Коти мають надзвичайно чутливий нюх, який у 14 разів сильніший, ніж у людей.

Аромати грають важливу роль у їхньому житті - від пошуку їжі до взаємодії з іншими тваринами.

Деякі запахи здатні не тільки привернути їхню увагу, а й допомагають їм розслабитися та зміцнити зв'язок з власником.

Які запахи люблять коти

Котяча м'ята (Nepeta cataria)

Ця рослина містить активну речовину непеталактон, яка шкіри у котів почуття ейфорії. Коти труться об неї, катаються, муркотять і грають. Це класичний стимулятор для котів, який викликає грайливу поведінку.

Валеріана

Корінь валеріани діє схоже на котячу м'яту, хоча її запах більш насичений і різкий. Деякі коти залишаються активнішими після контакту з нею.

Менш відомі, але улюблені аромати:

Срібляста лоза (Actinidia polygama)

Ця рослина також відомо як "японська котяча м'ята". Її аромат подобається багатьом котам навіть більше, ніж традиційна котяча м'ята.

Тим'ян для котів (Teucrium marum)

Аромат цієї рослини схожий на запах котячої м'яти, але з більш м'яким ефектом.

Оливки та оливкове дерево

Коти нерідко проявляють інтерес до запаху оливок. Причина - сполуки, подібні до тих, що є у складі в котячій м'яті. Але будьте обережні - годувати кота оливками чи додавати в його їжу оливкову олію не варто.

Лаванда

Майже усі коти люблять аромат лаванди, хоча це індивідуально. Головне - уникати ефірних олій, які можуть бути токсичними для тварин.

Хміль

Хміль має заспокійливий ефект на котів. Він може викликати в них розслаблення та комфорт.

Піт людини

Ви будете здивовані, але котам часто подобається запах людського поту. Якщо ви помітили такий інтерес, то можете віддати улюбленцю свою футболку, в якій ходите на тренування. Це допоможе йому відчувати ваш запах, коли вас немає поруч, він його заспокоїть і дасть відчуття комфорту.

Хлорка

Будьте обережні з засобами для прибирання, які містять хлорку. Вони приваблюють котів і ті ділянки в домі, які будуть оброблені мийним засобом, можуть стати місцем для "мітки". Бо коти вважають, що їхні запахи мають бути у всьому домі.

Як використовувати ці аромати?

Створіть іграшки або підстилки, наповнені сушеними рослинами.

Використовуйте аромати, щоб заспокоїти кота в стресових ситуаціях, наприклад, перед візитом до ветеринара.

Уникайте сильного використання запахів, щоб не викликати у коті роздратування або агресивну поведінку.

Науковці стверджують, що коти реагують на запахи через феромони. Не обмежуйтеся лише котячою м'ятою та валеріаною. Експериментуйте з усіма ароматами, щоб знайти ті, які викликають у вашого пухнастого друга найбільше задоволення.

Але пам’ятайте: безпека вашого улюбленця понад усе, тому переконайтеся, що рослини чи аромати, які ви використовуєте, є безпечними для котів.