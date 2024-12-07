Тільки не кажіть про це вашим дітям! Звідки насправді береться міні-морква

В українських супермаркетах останнім часом стала популярною мініатюрна морква - бебі-морква. Особливо такі морквинки люблять діти й навіть ті малюки, які не дуже люблять овочі, готові їсти таку бебі-моркву з задоволенням.

У мережі з'явилося відео, яке розкриває тайну складного виробництва маленької моркви. І багато шанувальників бебі-моркви були шоковані тим, що це не особливий сорт овочу.

Маленьку моркву люблять дорослі та діти (фото: freepik.com)

Виявилося, що таку моркву роблять зі звичайної та надають їй мініатюрного вигляду за допомогою обробки.

На кадрах відео можна побачити, як моркву спочатку збирають, потім миють, згодом видаляють стебла та сортують.

Великі морквини розрізають на частини, очищують від шкірки, а потім за допомогою спеціальних агрегатів полірують до характерної гладкості.

Після цього моркву упаковують і відправляють на полиці супермаркетів. Фактично, це та сама звичайна морква, яку ми купуємо на ринку або в магазині, але почищена, порізана та оброблена до стану невеличких брусочків.

Відео розбурхало мережу і більшість людей зізнаються, що навіть не здогадувалися про таку обробку моркви.