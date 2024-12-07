Только не говорите об этом вашим детям! Откуда на самом деле берется мини-морковь

В украинских супермаркетах в последнее время стала популярной миниатюрная морковь – беби-морковь.

В сети появилось видео, раскрывающее тайну сложного производства маленькой моркови. И многие поклонники бэби-моркови были шокированы тем, что это не особый сорт овоща.

Маленькую морковь любят взрослые и дети (фото: freepik.com)

Оказалось, что такую морковь делают из обычной и придают ей миниатюрный вид с помощью обработки.

На кадрах видео можно увидеть, как морковь сначала собирают, потом моют, затем удаляют стебли и сортируют.

Большие морковки разрезают на части, очищают от кожуры, а затем с помощью специальных агрегатов полируют до характерной гладкости.

После этого морковь упаковывают и отправляют на полки супермаркетов. Фактически, это та самая обычная морковь, которую мы покупаем на рынке или в магазине, но почищенная, изрезанная и обработанная до состояния небольших брусочков.

Видео взбудоражило сеть и большинство людей признаются, что даже не догадывались о такой обработке моркови.