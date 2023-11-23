Не тільки Jingle Bells: 7 чарівних пісень про зиму та свята

У світі музики зимовий сезон не обмежується лише "Jingle Bells". Зараз, коли наближається час святкувань, варто відкрити для себе інші захоплюючі та атмосферні композиції, які створять особливий настрій.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам 7 цікавих пісень, серед яких ви точно знайдете композицію, що припаде до душі
Ця чарівна пісня в стилі фолку несе у собі особливу ніжність. Голоси Сари та Інгрід гармонійно переплітаються, створюючи атмосферу зимового вечора, мелодія точно зможе вас вразити своєю красою.
Співак, відомий своїм відчуттям стилю та неперевершеним голосом, створив хіт для новорічних свят. У цій пісні він перетворює зимовий пейзаж на справжній рай для кохання.
Ця ретро-пісня викликає відчуття веселих катань на санчатах і незабутніх моментів зимового святкування. Мало хто залишиться байдужим. Ця пісня мала б розчулити навіть Грінча.
Група Pentatonix вражає своїми акапельними версіями популярних пісень. В їхньому виконанні "Hallelujah" Леонарда Коенa прозвучить як музичний подарунок на зимові свята.
Ця пісня не тільки стала хітом 80-х, але й залишається однією з найвідоміших різдвяних композицій усіх часів. Вона зібрала вже понад 800 мільйонів переглядів на YouTube!
Sia пропонує своє бачення зимового свята у пісні "Snowman". Це ніжна та емоційна композиція, яка додасть відчуття казковості. Налаштуйтеся на свята та гарний настрій.
Ця енергійна композиція від британського гурту Mumford & Sons переносить слухача у характерний для зимових вітрів світ та дасть відчуття приголомшливого холоду. Цікавий текст та яскрава музика роблять цю пісню чудовим варіантом для створення зимового вайбу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 атмосферних фільмів для тих, хто втомився від "Сам удома".
Окрім цього, нещодавно вже стало відомо, у чому зустрічати Новий рік 2024.