Не тільки Jingle Bells: 7 чарівних пісень про зиму та свята

"Winter Song" - Sara Bareilles and Ingrid Michaelson

Ця чарівна пісня в стилі фолку несе у собі особливу ніжність. Голоси Сари та Інгрід гармонійно переплітаються, створюючи атмосферу зимового вечора, мелодія точно зможе вас вразити своєю красою.

"Winter Wonderland" - Michael Buble

Співак, відомий своїм відчуттям стилю та неперевершеним голосом, створив хіт для новорічних свят. У цій пісні він перетворює зимовий пейзаж на справжній рай для кохання.

"Sleigh Ride" - The Ronettes

Ця ретро-пісня викликає відчуття веселих катань на санчатах і незабутніх моментів зимового святкування. Мало хто залишиться байдужим. Ця пісня мала б розчулити навіть Грінча.

"Hallelujah" - Pentatonix

Група Pentatonix вражає своїми акапельними версіями популярних пісень. В їхньому виконанні "Hallelujah" Леонарда Коенa прозвучить як музичний подарунок на зимові свята.

"Last Christmas" - Wham!

Ця пісня не тільки стала хітом 80-х, але й залишається однією з найвідоміших різдвяних композицій усіх часів. Вона зібрала вже понад 800 мільйонів переглядів на YouTube!

"Snowman" - Sia

Sia пропонує своє бачення зимового свята у пісні "Snowman". Це ніжна та емоційна композиція, яка додасть відчуття казковості. Налаштуйтеся на свята та гарний настрій.

"Winter Winds" - Mumford & Sons

Ця енергійна композиція від британського гурту Mumford & Sons переносить слухача у характерний для зимових вітрів світ та дасть відчуття приголомшливого холоду. Цікавий текст та яскрава музика роблять цю пісню чудовим варіантом для створення зимового вайбу.