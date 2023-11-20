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Зимова казка: 5 атмосферних фільмів для тих, хто втомився від "Сам удома"

Понеділок 20 листопада 2023 08:28
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Зимова казка: 5 атмосферних фільмів для тих, хто втомився від "Сам удома" Фільми про зиму та свята (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро настане зима, а разом з нею наближається Різдво та Новий рік. Звісно ж, у цей період багатьом хочеться подивитися атмосферні фільми, які додадуть настрою. На думку одразу спадає легендарна комедія "Сам удома", але що робити тим, хто вже втомився від цієї стрічки?

РБК-Україна (проект Styler) зібрав 5 атмосферних фільмів про зиму та свята, серед яких ви точно зможете щось обрати.

"Інтуїція" (Serendipity, 2001)

У цій комедії головні герої випадково зустрічаються в Нью-Йорку і, намагаючись визначити свою долю, переживають веселі та несподівані пригоди. Досить цікава історія, яка нагадає, як важливо вірити у кохання.

"Ельф" ​​​​ (Elf, 2003)

У цій різдвяній комедії Ельф на ім'я Бадді вирушає у Нью-Йорк, щоб знайти свого батька. Але потім він розуміє, що має повернути людям віру у Різдво. Кумедні пригоди та безліч смішних моментів гарантовано!

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка та шафа" (The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe, 2005)

Це казкова пригода, яка розгортається в магічному світі, де весна повертається і перемагає вічну зиму. Багато хто міг не звернути на цей фільм увагу, але дарма. Це зовсім недитяча казка, яка точно сподобається дорослим.

"Зимова фантазія" (Winter's Tale, 2014)

Фентезійна драма, яка розповідає історію кохання, дива та магії у Нью-Йорку під час великого снігопаду. Цей фільм перенесе вас в світ незабутніх вражень.

"Щасливого Різдва" або "Різдво на двох" (Last Christmas, 2019)

Ця комедія відзначається своєрідним поглядом на різдвяні свята та взаємини. Головна героїня не вірить у кохання та Різдво, але одна зустріч усе змінить. Фінал вас здивує!

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