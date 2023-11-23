Не только Jingle Bells: 7 волшебных песен о зиме и праздниках

"Winter Song" - Sara Bareilles and Ingrid Michaelson

Эта волшебная песня в стиле фолка несет в себе особую нежность. Голоса Сары и Ингрид гармонично переплетаются, создавая атмосферу зимнего вечера, мелодия точно сможет вас поразить своей красотой.

"Winter Wonderland" - Michael Buble

Певец, известный своим ощущением стиля и непревзойденным голосом, создал хит для новогодних праздников. В этой песне он превращает зимний пейзаж в настоящий рай для любви.

"Sleigh Ride" - The Ronettes

Эта ретро-песня вызывает ощущение веселых катаний на санках и незабываемых моментов зимнего празднования. Мало кто останется безразличным. Эта песня должна умилить даже Гринча.

"Hallelujah" - Pentatonix

Группа Pentatonix поражает своими акапельными версиями популярных песен. В их исполнении "Hallelujah" Леонарда Коэнa прозвучит как музыкальный подарок на зимние праздники.

"Last Christmas" - Wham!

Эта песня не только стала хитом 80-х, но и остается одной из самых известных рождественских композиций всех времен. Она собрала уже более 800 миллионов просмотров на YouTube!

"Snowman" - Sia

Sia предлагает свое видение зимнего праздника в песне "Snowman". Это нежная и эмоциональная композиция, которая придаст ощущение сказочности. Настройтесь на праздники и хорошее настроение.

"Winter Winds" - Mumford & Sons

Эта энергичная композиция от британской группы Mumford & Sons переносит слушателя в характерный для зимних ветров мир и даст ощущение потрясающего холода. Интересный текст и яркая музыка делают эту песню отличным вариантом для создания зимнего вайба.