RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не только Jingle Bells: 7 волшебных песен о зиме и праздниках

Песни для хорошего настроения (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В мире музыки зимний сезон не ограничивается только лишь "Jingle Bells". Сейчас, когда близится время празднований, стоит открыть для себя другие увлекательные и атмосферные композиции, которые создадут особое настроение.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам 7 интересных песен, среди которых вы точно найдете композицию по душе.

"Winter Song" - Sara Bareilles and Ingrid Michaelson

Эта волшебная песня в стиле фолка несет в себе особую нежность. Голоса Сары и Ингрид гармонично переплетаются, создавая атмосферу зимнего вечера, мелодия точно сможет вас поразить своей красотой.

 

"Winter Wonderland" - Michael Buble

Певец, известный своим ощущением стиля и непревзойденным голосом, создал хит для новогодних праздников. В этой песне он превращает зимний пейзаж в настоящий рай для любви.

 

"Sleigh Ride" - The Ronettes

Эта ретро-песня вызывает ощущение веселых катаний на санках и незабываемых моментов зимнего празднования. Мало кто останется безразличным. Эта песня должна умилить даже Гринча.

 

"Hallelujah" - Pentatonix

Группа Pentatonix поражает своими акапельными версиями популярных песен. В их исполнении "Hallelujah" Леонарда Коэнa прозвучит как музыкальный подарок на зимние праздники.

 

"Last Christmas" - Wham!

Эта песня не только стала хитом 80-х, но и остается одной из самых известных рождественских композиций всех времен. Она собрала уже более 800 миллионов просмотров на YouTube!

 

"Snowman" - Sia

Sia предлагает свое видение зимнего праздника в песне "Snowman". Это нежная и эмоциональная композиция, которая придаст ощущение сказочности. Настройтесь на праздники и хорошее настроение.

 

"Winter Winds" - Mumford & Sons

Эта энергичная композиция от британской группы Mumford & Sons переносит слушателя в характерный для зимних ветров мир и даст ощущение потрясающего холода. Интересный текст и яркая музыка делают эту песню отличным вариантом для создания зимнего вайба.

 

Напомним, ранее мы рассказывали о 5 атмосферных фильмах для тех кто устал от "Один дома".

Кроме этого, недавно уже стало известно, в чем встречать Новый год 2024.

Читайте РБК-Украина в Google News
музикасвятаНовый год