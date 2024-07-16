Не тільки "Хатіко". 5 захопливих фільмів про собак, які розчулять будь-кого

"Очима собаки"

Стрічка розповідає про автогонщика Денні, який знаходить собі вірного друга - пса на прізвисько Енцо. Головний герой любить швидкість і готовий докласти зусиль, аби здобути успіх у розвитку своєї кар'єри.

Проте на його долю випадають випробування, і у цей період саме Енцо приходить йому на допомогу та змінює усе навколо.

У фільмі є чимало драматизму, але також присутні і веселі ситуації, які дозволять посміхнутися під час перегляду. Пес Енцо доводить глядачеві, що впоратися можна із будь-чим, якщо лише цього захотіти.

"Бетховен"

Фільм має 6 частин, а також різдвяну серію. Перша вийшла ще у 1992 році, і тут йдеться про сенбернара, якого викрали із зоомагазину для проведення незаконних дослідів.

Під час транспортування тварині вдалося якимось чином вибратися з вантажівки та сховатися серед сміття. На ранок щеня забрело до будинку сім'ї Ньютонів, де дітлахи вирішили, що воно - ніщо інше, як подарунок батька, який хоче покращити з ними стосунки.

Після певних суперечок на цю тему родина таки вирішує залишити пса. Але сімейну ідилію порушує спроба злочинців продертися у будинок Ньютонів - тих самих, що колись на колись викрали Бетховена із зоомагазину. Тепер вони знову хочуть забрати пса для своїх випробувань, оскільки вирішили, що саме Бетховен - ідеальна для цього мішень.

Тому новим господарям доведеться постаратися, аби захистити свого улюбленця.

"Життя і мета собаки"

Щемлива стрічка порушує тему реінкарнації душі. Тут йдеться про постійне відродження чотирилапого друга, який пам'ятає усі свої минулі періоди життя і людей, що були поруч. Спершу - стара жіночка, яка разом з улюбленцем дожила останні роки. Потім для самотнього і сором'язливого​​ хлопчика Ітана пес Бейлі стає справжнім рятівником.

Наступною його господинею стає дівчина Венді, яку він береться захищати від нападу злих людей.

Собака постає у фільмі величезною і маленькою, рятувальником, і примірює ще багато ролей, але одне залишається незмінним - вона поруч зі своїм господарем.

"Шлях додому"

А ця стрічка знайомить із веселим і грайливим псом на прізвисько Белла, який любить поїсти смачненьке, досліджувати світ і ганятися за білками. Але якось він опиняється далеко від дому і йому доводиться подолати чималий шлях, щоб знову повернутися додому.

"Поклик пращурів"

В центрі сюжету - сенбернар на прізвисько Бак, якого вкрали з будинку в місті Санта-Кларі, штат Каліфорнія, і продали як їздового пса на Юконі. Після цього на нього чекає ціла низка пригод, але не всі вони хороші чи добрі для нього.

Стрічка розчулить глядача, адже щемлива історія вкотре доведе, що собака – найкращий друг людини.