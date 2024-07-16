Не только "Хатико". 5 увлекательных фильмов о собаках, которые растрогают любого

"Глазами собаки"

Лента рассказывает об автогонщике Дэнни, который находит себе верного друга - пса Энцо. Главный герой любит скорость и готов приложить все усилия, чтобы преуспеть в развитии своей карьеры.

Однако на его долю выпадают испытания, и в этот период именно Энцо приходит ему на помощь и меняет все вокруг.

В фильме есть немало драматизма, но также присутствуют и веселые ситуации, позволяющие улыбнуться во время просмотра. Пес Энцо доказывает зрителю, что справиться можно с чем-либо, если только захотеть.

"Бетховен"

Фильм содержит 6 частей, а также рождественскую серию. Первая вышла еще в 1992 году, и здесь рассказывается о сенбернаре, которого похищают из зоомагазина для проведения незаконных опытов.

Во время транспортировки животному удалось как-то выбраться из грузовика и спрятаться среди мусора. Утром щенок забрел в дом семьи Ньютонов, где дети решили, что он - ничто иное, как подарок отца, который хочет улучшить с ними отношения.

После определенных споров на эту тему семья решает все же оставить пса. Но семейную идиллию нарушает попытка преступников прорваться в дом Ньютонов - тех самых, которые когда-то похитили Бетховена из зоомагазина. Теперь они снова хотят забрать собаку для своих испытаний, поскольку решили, что именно Бетховен - идеальная для этого мишень.

Поэтому новым хозяинам придется постараться, чтобы защитить своего любимца.

"Жизнь и цель собаки"

Щемящая лента поднимает тему реинкарнации души. Здесь речь идет о постоянном возрождении четырехлапого друга, который помнит все свои прошлые периоды жизни и людей. Сначала - старая женщина, которая вместе с любимцем дожила последние годы. Затем для одинокого и застенчивого мальчика Итана пес Бейли становится настоящим спасителем.

Следующей его хозяйкой становится девушка Венди, которую он берется защищать от нападения злых людей.

Собака предстает в фильме огромной и маленькой, спасателем, и примеряет еще много ролей, но одна вещь остается неизменной - она рядом со своим хозяином.

"Путь домой"

А эта лента знакомит с веселым и игривым псом по кличке Белла, который любит поесть вкусненькое, исследовать мир и гоняться за белками. Но однажды он оказывается вдали от дома и ему приходится преодолеть немалый путь, чтобы снова вернуться домой.

"Зов предков"

В центре сюжета - сенбернар по кличке Бак украли из дома в городе Санта-Кларе, штат Калифорния, и продали как ездового пса на Юконе. После этого его ждет целый ряд приключений, но не все они хороши или добры для него.

Лента растрогает зрителя, ведь щемящая история еще раз докажет, что собака - лучший друг человека.