ua en ru
Чт, 07 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кращі фільми про сильних жінок, які самі досягли блискучого успіху

Четвер 07 березня 2024 18:02
UA EN RU
Кращі фільми про сильних жінок, які самі досягли блискучого успіху Деякі жінки можуть змінити світ, якщо захочуть (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Фільми про сильних жінок, які досягли успіху в тій чи іншій сфері, надихають та дозволяють мріяти про більше у житті. Деякі з них чудово описують також історичні виклики та обставини.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про низку кращих фільмів, які висвітлюють життєві історії видатних жінок із різних куточків світу.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: IMDb, Кinorium, KinoHata.

За статевою ознакою (On the Basis of Sex)

Фільм 2018 року грунтується на реальних подіях і розповідає про історію жінки на ім'я Рут Гінзбург, яка в середині 50-х років змогла вступити до Гарвардської юридичної школи (ставши однією з 9 дівчат серед сотень чоловіків).

Завдяки власній вдачі та витримці вона стала верховним суддею США - першою суддею-єврейкою та кумиром мільйонів.

Кращі фільми про сильних жінок, які самі досягли блискучого успіху

За статевою ознакою (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Приховані фігури (Hidden Figures)

Фільм 2016 року - історична драма про трьох темношкірих жінок, які зробили величезний внесок у розвиток NASA та взяли участь у підготовці до польоту в космос першого астронавта США.

Залишити свій слід в історії цим дивовижним жінкам дозволили не лише професійні знання, але й сильна воля та серйозні амбіції.

Кращі фільми про сильних жінок, які самі досягли блискучого успіху

Приховані фігури (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Квітка пустелі (Desert Flower)

Фільм 2009 року розповідає реальну історію життя видатної моделі Варіс Діріє, що є спеціальним послом ООН і творцем фонду боротьби з жорстокими обрядами свого народу.

Все починається з того, що 13-річна сомалійська дівчинка тікає з дому та після довгих поневірянь дістається, врешті-решт, Лондона.

Кращі фільми про сильних жінок, які самі досягли блискучого успіху

Квітка пустелі (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Голда (Golda)

Фільм 2023 року є біографічною стрічкою про унікальну жінку - прем'єр-міністра Ізраїлю Голду Меїр.

Цікаво, що ця видатна особа народилася в Києві (за часів Російської імперії) в родині євреїв, а в 1906 році - емігрувала разом із сім'єю до США.

Кращі фільми про сильних жінок, які самі досягли блискучого успіху

Голда (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Бути Астрід Ліндгрен (Unga Astrid)

Фільм 2018 року розповідає про шведську авторку історій про рудоволосу Пеппі, Малюка і Карлсона, а також Еміля з Леннебергу.

Ця стрічка - про становлення Астрід Ліндгрен як письменниці, з усіма викликами долі та стражданнями на шляху до слави.

Кращі фільми про сильних жінок, які самі досягли блискучого успіху

Бути Астрід Ліндгрен (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Агора (Agora)

Фільм 2009 року розповідає про Гіпатію - дочку олександрійського математика Теона.

З раннього дитинства дівчинка відрізнялася критичним розумом та схильністю до наук, займалася астрологією, математикою та філософією. Правителі стародавнього Єгипту поважали її та прислухалися до неї.

Кращі фільми про сильних жінок, які самі досягли блискучого успіху

Агора (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Стежки (Tracks)

Фільм 2013 року розповідає про жінку на ім'я Робін Девідсон, яка вирішує самотужки перетнути австралійську пустелю та дістатися Індійського океану. Компанію їй при цьому мають скласти лише собака й чотири верблюди.

Дізнавшись про амбітні плани дівчини, журнал National Geographic пропонує їй у супровід фотографа - щоб зняти подорож і зробити дорожні замітки.

Кращі фільми про сильних жінок, які самі досягли блискучого успіху

Стежки (кадр із фільму: ua.kinorium.com)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи планують українки святкувати 8 березня і які подарунки хочуть отримати.

Читайте також про кращі додатки для перегляду ТБ, фільмів і мультиків.

Читайте РБК-Україна в Google News
8 марта Фільми Жінки
NEWS
За відстрочкою – у ТЦК. Відповіді на головні питання про мобілізацію та повістки на блокпосту
За відстрочкою – у ТЦК. Відповіді на головні питання про мобілізацію та повістки на блокпосту