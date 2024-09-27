Не тільки "Гаррі Поттер". Кращі фільми та серіали з Меггі Сміт, які варто подивитися

"Леді у фургоні"

Драма, яку засновано на реальних подіях, розповість про безпритульну жінку, яка має фургон та одного разу вирішує зупинитися біля будинку, де мешкає відомий письменник. І це повністю змінює їхні долі.

"Госфорд Парк"

"Чорна" комедія розповість про заможних британців, які збираються у заміському будиночку на вихідні. І після званої вечері стається загадкове вбивство. Детектив розвивається динамічно, а Меггі Сміт, яка зіграла у ньому вдову Трентам, просто неперевершена.

"Абатство Даунтон"

В цьому серіалі Сміт зіграла графиню Ґрентем. Історія про родину аристократів отримала п'ять сезонів, у кожному з них можна побачити акторку. "Абатство" зібрало багато схвальних відгуків, а тому вам варто подивитися серіал, якщо ви любите подібні сюжети.

"Гарячі мільйони"

Старенький фільм, який заслуговує на вашу увагу. У ньому Сміт зіграла молоду секретарку та флейтистку, яка стає дружиною шахрая. Її героїня намагається уникнути проблем, в які її постійно втягує обранець.

"Моя старенька"

У цьому комедійному фільмі Сміт зіграла дивакувату літню жінку, яка стає великою проблемою для одного чоловіка. Річ у тому, що він отримує у спадок квартиру, але там живе стареньку, яку він не може просто так вигнати на вулицю.