Історії з глибокими сенсами. Які фільми подивитися усією сім'єю на вихідних

Ці кінематографічні та анімаційні історії зігріють вас своїм теплом та щирістю.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, що можна подивитися усією сім'єю на вихідних, аби потім залишився приємний післясмак.

"Коко"

Ця історія розповідає про сім'ю, мрії та зв'язок поколінь. Головний герой Міґель хоче стати музикантом, але рідні не приймають його прагнення.

Хлопчик опиняється у світі мертвих, де прагне розгадати таємницю своїх предків. Вся історія наповнена глибокими сенсами та дарує глядачам важливий посил про сімейні цінності, а також демонструє чудову атмосферу із прекрасними піснями.

"Зоотрополіс"

У центрі сюжету - амбіційна зайчиха Джуді Хопс, яка хоче стати першим у світі кроликом-поліцейським. Їй вдається досягти своєї мети, і головна героїня разом із лисом Ніком починають розгадувати складну справу. В анімаційній стрічці багато смішних моментів, які тісно переплітаються з темами дружби, терпимості та боротьби за власні мрії.

"Назад у майбутнє"

Ця науково-фантастична комедія стала культовою. Тут розповідається про Марті МакФлая, який подорожує у часі за допомогою машини часу, яку створив його друг - доктор Емметт Браун. Фільм наповнений веселими, динамічними та захопливими пригодами.

"Диво"

Стрічка розповідає про маленького хлопчика на ім'я Оґі Пулман, який народився з деформацією обличчя і повинен адаптуватися в новій школі. Історія присвячена темам доброти, підтримки та розуміння, і допомагає як дітям, так і дорослим краще усвідомити, що всі ми - різні.

"Ваяна"

Тут розповідається про молоду дівчину Ваяну, яка вирушає за океан, аби врятувати свій народ. На допомогу їй приходить напівбог Мауї, і разом вони зіштовхуються з непередбачуваними ситуаціями та розкривають власні потенціали. У фільмі багато яскравих візуальних ефектів, чудових композицій, а також важливих тем, серед яких - самопізнання і наполегливість.