Психологічні драми, які змушують задуматись. Ви не пошкодуєте про перегляд цих стрічок

Якщо ви шукаєте справді небанальні кінематографічні історії, які залишають після себе приємний післясмак, візьміть собі на замітку наступні кілька ідей.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про психологічні драми у світі кіно, перегляд яких точно запам’ятається.

"Одержимість" (Whiplash)

У центрі сюжету - історія молодого барабанщика, який кидає собі особистий виклик і бореться за досконалість у музиці. Кар’єрних висот він досягає під керівництвом суворого наставника. Таким чином головний герой досліджує питання самопожертви й реалізації мрій.

"Гравець"

Психологічна драма розповідає про персонажа на ім’я Роберт Альтман. Він стає заручником власного успіху та амбіцій, і зіштовхуючись з певними обставинами у своєму житті, починає розмірковувати про ціну кар'єрного успіху та жертви, які для цього необхідні.

"Місто Бога"

Дана стрічка демонструє психологічну трансформацію головних героїв, які опиняються у жорстоких умовах. Тут - насильство і моральні дилеми життя у фавелах (бразильський варіант нетрів) Ріо-де-Жанейро.

"Лобстер"

Цей фільм від режисера Йоргоса Лантімоса знайомить глядача з дещо абсурдною та одночасно глибокою історією-метафорою про самотність, любов та соціальний тиск.

Події відбуваються у світі, де всі самотні люди мають знайти собі кохану людину. Ті, хто цього не зроблять протягом певного часу, перетворюються на тварину за власним вибором.

Головний герой після розлучення відправляється до спеціального готелю для самотніх людей. І тепер він має обмежений час, щоб знайти другу половинку. Якщо цього не станеться, чоловік перетвориться на лобстера.

"Машиніст"

Це психологічний трилер режисера Бреда Андерсона, який здобув неабияку популярність завдяки своїй загадковій атмосфері, глибоким філософським темам та блискавичній грі Крістіана Бейла. Стрічка розповідає історію чоловіка, який страждає від хронічного безсоння та поступово втрачає зв'язок із реальністю.