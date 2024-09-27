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Не только "Гарри Поттер". Лучшие фильмы и сериалы с Мэгги Смит, которые стоит посмотреть

Актриса Мэгги Смит (фото: facebook.com/harrypotter)
Автор: Полина Иваненко

27 сентября умерла актриса Мэгги Смит. Звезда фильмов о Гарри Поттере отдала карьере почти всю свою жизнь. И если вы думаете, что актриса удачно перевоплотилась лишь в образ профессора Минервы МакГонагалл - это не так.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 лучших киноработ Мэгги Смит, которые стоит посмотреть.

"Леди в фургоне"

Драма, основанная на реальных событиях, расскажет о бездомной женщине, у которой есть фургон. И однажды решает остановиться у дома, где живет известный писатель. И это полностью меняет их судьбы.

 

"Госфорд Парк"

"Черная" комедия расскажет о богатых британцах, которые собираются в загородном домике на выходные. И после званого ужина происходит загадочное убийство. Детектив развивается динамично, а Мэгги Смит, сыгравшая в нем вдову Трентам, просто неотразима.

 

"Аббатство Даунтон"

В этом сериале Смит сыграла графиню Грентем. История о семье аристократов получила пять сезонов, в каждом из них можно увидеть актрису. "Аббатство" собрало много одобрительных отзывов, а потому вам стоит посмотреть сериал, если вы любите подобные сюжеты.

 

"Горячие миллионы"

Старенький фильм, который заслуживает вашего внимания. В нем Смит сыграла молодую секретаршу и флейтистку, которая становится женой мошенника. Ее героиня пытается избежать проблем, в которые ее постоянно втягивает избранник.

 

"Моя старушка"

В этом комедийном фильме Смит сыграла странную пожилую женщину, которая становится большой проблемой для одного мужчины. Дело в том, что он получает в наследство квартиру, но там живет старушка и он не может просто так выгнать ее на улицу.

 

К слову, раньше мы называли лучшие психологические драмы, заставляющие задуматься.

Кроме этого, уже появилась подборка фильмов на выходные.

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