Не только "Гарри Поттер". Лучшие фильмы и сериалы с Мэгги Смит, которые стоит посмотреть

"Леди в фургоне"

Драма, основанная на реальных событиях, расскажет о бездомной женщине, у которой есть фургон. И однажды решает остановиться у дома, где живет известный писатель. И это полностью меняет их судьбы.

"Госфорд Парк"

"Черная" комедия расскажет о богатых британцах, которые собираются в загородном домике на выходные. И после званого ужина происходит загадочное убийство. Детектив развивается динамично, а Мэгги Смит, сыгравшая в нем вдову Трентам, просто неотразима.

"Аббатство Даунтон"

В этом сериале Смит сыграла графиню Грентем. История о семье аристократов получила пять сезонов, в каждом из них можно увидеть актрису. "Аббатство" собрало много одобрительных отзывов, а потому вам стоит посмотреть сериал, если вы любите подобные сюжеты.

"Горячие миллионы"

Старенький фильм, который заслуживает вашего внимания. В нем Смит сыграла молодую секретаршу и флейтистку, которая становится женой мошенника. Ее героиня пытается избежать проблем, в которые ее постоянно втягивает избранник.

"Моя старушка"

В этом комедийном фильме Смит сыграла странную пожилую женщину, которая становится большой проблемой для одного мужчины. Дело в том, что он получает в наследство квартиру, но там живет старушка и он не может просто так выгнать ее на улицу.