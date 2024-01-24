Не тільки через Shazam. Як знайти пісню, якщо не знаєш її назву

Як знайти пісню, якщо вона ще грає

Пошук через Siri або асистента Google

Зверніться до вашого віртуального помічника і просто спитайте: "Як називається ця пісня?". За кілька секунд, швидше за все, ви отримаєте відповідь.

Якщо помічник зазнає труднощів, спробуйте піднести телефон ближче до джерела звуку і вимкнути сторонні шуми. Іноді кілька додаткових спроб також можуть бути корисними.

Shazam

Shazam працює точно за таким же принципом. Завантажте та запустіть програму, потім просто натисніть на єдину кнопку та чекайте на результати.

Додаток надасть детальну інформацію про трек та виконавця, запропонує уривок для прослуховування, а також текст пісні та посилання на музичні сервіси.

Логотип Shazam (фото: Wikipedia)

Як знайти пісню, якщо ви пам'ятаєте текст

Якщо пісня вже закінчилася, шанси знайти її все одно є, особливо коли ви запам'ятали хоч пару рядків або фразу з приспіву. В цьому випадку допоможе будь-який пошуковик у браузері.

Або зробити так

Введіть фразу, що запам'яталася, буквально два-три слова. Наприклад, "силуети кажуть". Для популярних пісень цього буде достатньо

Впишіть фразу, додавши "текст" чи "пісня". Припустимо, "силуети кажуть текст" або "силуети кажуть пісня".

Для зарубіжних треків використовуйте lyrics . Наприклад, "you're a woman lyrics"

. Наприклад, "you're a woman lyrics" Також можна ввести фразу транслітом, якщо ви не можете розібрати слова. Наприклад, "юр е вумен, айм е мен"

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Як знайти пісню, якщо ви пам'ятаєте мелодію

SoundHound

Це одна з небагатьох програм для розпізнавання, здатних визначити трек за мелодією наспіву. Встановіть і запустіть його, натисніть кнопку на екрані, потім наспівайте мелодію приспіву або іншого фрагмента, що запам'ятався - зі словами або без. В результаті ви отримаєте інформацію про назву пісні та альбому, виконавця, а також текст та посилання на YouTube.

Логотип SoundHound (фото: Wikipedia)

Midomi

Midomi - це проект, з якого виріс SoundHound. Він все ще доступний у веб-версії та стане зручним, коли потрібно розпізнати мелодію з комп'ютера.

Завантажте його, натисніть на єдину кнопку та спробуйте відтворити основний мотив пісні. Сервіс на короткий час замислиться та надасть трек разом із докладною інформацією про виконавця та посилання на музичні платформи.

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Telegram-бот SongID

Бот працює подібно до Shazam і SoundHound, але також вміє розпізнавати пісню за мелодією. Для початку роботи відкрийте SongID, натисніть "Почати" і відправте боту голосове повідомлення зі співом пісні, що цікавить, довжиною 10-15 секунд.

У результатах ви знайдете назву треку, ім'я виконавця, альбом та дату релізу, а також відео для перевірки та посилання на музичні сервіси, щоб одразу додати пісню до своєї медіатеки.

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