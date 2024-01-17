У iPhone не працює динамік. Що робити і як самостійно усунути проблему

Сьогодні одна з найчастіших несправностей - це динамік, який вийшов із ладу. Навіть якщо у вас є навушники для прослуховування музики без звуку, що виходить з динаміка, ви не зможете почути вхідні дзвінки, сигнали оповіщення, текстові повідомлення та інші функції.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт Lifewire , який публікує інформацію та поради щодо технологій.

Чому не працює динамік на iPhone

Потрапляння вологи через падіння смартфона в сніг або залиття рідиною (чаєм, кавою, соком, водою)

Механічні впливи (удари, падіння на тверду поверхню), що спричиняють пошкодження внутрішніх деталей (шлейфу, "датчика вуха", мікрофона, передньої камери або ін.)

Потрапляння пилу та дрібного сміття на динамік або в роз'єм для навушників

Збої в роботі ПЗ (особливо якщо ви встановлюєте на телефон "ліві" програми)

Як полагодити непрацюючий динамік iPhone

Перевірте налаштування звуку

Можливо, ви вимкнули звуки, пов'язані з певними функціями телефону, наприклад, мелодії для вхідних дзвінків, сповіщення або інші функції.

Перейдіть у Налаштування, потім у розділі "Звуки, тактильні сигнали".

Після цього виконайте одну з таких дій: відрегулюйте повзунок гучності, переведіть тумблер "Зміна кнопками" в положення "увімк/зелений" і встановіть нову мелодію дзвінка.

Перевірте, чи не застряг iPhone у режимі навушників

iPhone може одночасно передавати звук лише одне місце. Динаміки вашого смартфону можуть працювати нормально, але можуть застрягти в режимі навушників. Це помилка, через яку iPhone відправляє звук на навушники, навіть якщо вони не підключені.

Вимкніть Bluetooth

Динамік iPhone не може відтворювати звуки, якщо вони передаються з iPhone на інший пристрій. Можливо, ви нічого не чуєте, тому що смартфон передає звук на інший динамік, наприклад, на Bluetooth. Якщо це так, вимкніть Bluetooth, розірвіть з'єднання з динаміком та знову відтворіть звук через динамік iPhone.

Щоб вимкнути Bluetooth, виберіть Налаштування, Bluetooth і переведіть тумблер у положення "Вимк".

Перевірте налаштування аудіовиходу

Ваш iPhone може бути підключений до зовнішнього динаміка через AirPlay без вашого відома. У такій ситуації переключіть налаштування аудіовиходу з динаміка AirPlay на вбудований, щоб отримувати звук із iPhone.

Для цього відкрийте Центр керування, а потім виберіть піктограму AirPlay у верхньому правому куті екрана. Виберіть iPhone, якщо він ще не вибраний.

Перезапустіть iPhone

Можливо, динамік iPhone не працює через тимчасовий програмний збій. Якщо це так, перезавантаження може усунути його.

Оновіть операційну систему

Можливо, динамік iPhone не працює через помилку в поточній версії iOS. Оновіть операційну систему. Як і у випадку з перезавантаженням, це не найімовірніше рішення, але воно здатне допомогти.

Отримайте підтримку від Apple

Якщо нічого не допомогло вирішити проблему, а в iPhone, як і раніше, немає звуку, зверніться до фахівців Apple. Швидше за все, в телефоні виникла апаратна проблема, і для її усунення буде потрібен ремонт.