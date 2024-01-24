Не только через Shazam. Как найти песню, если не знаешь ее название

Как найти песню, если она ещё играет

Поиск через Siri или ассистента Google

Обратитесь к вашему виртуальному помощнику и просто спросите: "Как называется эта песня?". Через несколько секунд, скорее всего, вы получите ответ.

Если ассистент испытывает трудности, попробуйте поднести телефон ближе к источнику звука и исключить посторонние шумы. Иногда несколько дополнительных попыток также могут оказаться полезными.

Shazam

Shazam работает точно по такому же принципу. Загрузите и запустите приложение, затем просто нажмите на единственную кнопку и ожидайте результатов.

Приложение предоставит подробную информацию о треке и исполнителе, предложит отрывок для прослушивания, а также текст песни и ссылки на музыкальные сервисы.

Логотип Shazam (фото: Wikipedia)

Как найти песню, если вы помните текст

Если песня уже закончилась, шансы найти её всё равно есть, особенно когда вы запомнили хотя бы пару строчек или фразу из припева. В этом случае поможет любой поисковик в браузере.

Или сделать так

Введите запомнившуюся фразу, буквально два‑три слова. Например, "силуети кажуть". Для популярных песен этого будет достаточно

Впишите фразу, добавив "текст" или "песня". Допустим, "силуети кажуть текст" или "силуети кажуть песня".

Для зарубежных треков используйте lyrics . К примеру, "you're a woman lyrics"

. К примеру, "you're a woman lyrics" Также можно ввести фразу транслитом, если не можете разобрать слова. Например, "юр э вумэн, айм э мэн"

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Как найти песню, если вы помните мелодию

SoundHound

Это одно из немногих приложений для распознавания, способных определить трек по мелодии напева. Установите и запустите его, нажмите кнопку на экране, затем напойте мелодию припева или другого запомнившегося фрагмента - со словами или без. В результате вы получите информацию о названии песни и альбома, исполнителе, а также текст и ссылки на YouTube.

Логотип SoundHound (фото: Wikipedia)

Midomi

Midomi - это проект, из которого вырос SoundHound. Он все еще доступен в веб-версии и станет удобным, когда требуется распознать мелодию с компьютера.

Скачайте его, нажмите на единственную кнопку и попытайтесь воспроизвести основной мотив песни. Сервис на короткое время задумается и предоставит трек вместе с подробной информацией об исполнителе и ссылками на музыкальные платформы.

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Telegram‑бот SongID

Бот работает подобно Shazam и SoundHound, но также умеет распознавать песню по мелодии. Для начала работы откройте SongID, нажмите "Начать" и отправьте боту голосовое сообщение с напевом интересующей песни длиной 10–15 секунд.

В результатах вы найдёте название трека, имя исполнителя, альбом и дату релиза, а также видео для проверки и ссылки на музыкальные сервисы, чтобы сразу добавить песню в свою медиатеку.

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