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Не только через Shazam. Как найти песню, если не знаешь ее название

Поиск песни, которая понравилась, если не знаешь ее названия (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Вы услышали музыку в кафе или в одном из эпизодов вашего любимого сериала, и она настолько вам понравилась, что хочется слушать её снова и снова. Однако вы не знаете, как называется эта композиция, и даже не представляете, кто её исполняет.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как и где найти понравившуюся песню, если название ее неизвестно.

При подготовке материала использовались следующие источники: Quora, Screen Rant, Beebom, Geckoandfly.

Как найти песню, если она ещё играет

Поиск через Siri или ассистента Google

Обратитесь к вашему виртуальному помощнику и просто спросите: "Как называется эта песня?". Через несколько секунд, скорее всего, вы получите ответ.

Если ассистент испытывает трудности, попробуйте поднести телефон ближе к источнику звука и исключить посторонние шумы. Иногда несколько дополнительных попыток также могут оказаться полезными.

Shazam

Shazam работает точно по такому же принципу. Загрузите и запустите приложение, затем просто нажмите на единственную кнопку и ожидайте результатов.

Приложение предоставит подробную информацию о треке и исполнителе, предложит отрывок для прослушивания, а также текст песни и ссылки на музыкальные сервисы.

Логотип Shazam (фото: Wikipedia)

Как найти песню, если вы помните текст

Если песня уже закончилась, шансы найти её всё равно есть, особенно когда вы запомнили хотя бы пару строчек или фразу из припева. В этом случае поможет любой поисковик в браузере.

Или сделать так

  • Введите запомнившуюся фразу, буквально два‑три слова. Например, "силуети кажуть". Для популярных песен этого будет достаточно
  • Впишите фразу, добавив "текст" или "песня". Допустим, "силуети кажуть текст" или "силуети кажуть песня".
  • Для зарубежных треков используйте lyrics. К примеру, "you're a woman lyrics"
  • Также можно ввести фразу транслитом, если не можете разобрать слова. Например, "юр э вумэн, айм э мэн"

Скриншот

Как найти песню, если вы помните мелодию

SoundHound

Это одно из немногих приложений для распознавания, способных определить трек по мелодии напева. Установите и запустите его, нажмите кнопку на экране, затем напойте мелодию припева или другого запомнившегося фрагмента - со словами или без. В результате вы получите информацию о названии песни и альбома, исполнителе, а также текст и ссылки на YouTube.

Логотип SoundHound (фото: Wikipedia)

Midomi

Midomi - это проект, из которого вырос SoundHound. Он все еще доступен в веб-версии и станет удобным, когда требуется распознать мелодию с компьютера.

Скачайте его, нажмите на единственную кнопку и попытайтесь воспроизвести основной мотив песни. Сервис на короткое время задумается и предоставит трек вместе с подробной информацией об исполнителе и ссылками на музыкальные платформы.

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Telegram‑бот SongID

Бот работает подобно Shazam и SoundHound, но также умеет распознавать песню по мелодии. Для начала работы откройте SongID, нажмите "Начать" и отправьте боту голосовое сообщение с напевом интересующей песни длиной 10–15 секунд.

В результатах вы найдёте название трека, имя исполнителя, альбом и дату релиза, а также видео для проверки и ссылки на музыкальные сервисы, чтобы сразу добавить песню в свою медиатеку.

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Раньше мы писали про 10 новых украинских песен на любой вкус.

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