Не только через Shazam. Как найти песню, если не знаешь ее название

Вы услышали музыку в кафе или в одном из эпизодов вашего любимого сериала, и она настолько вам понравилась, что хочется слушать её снова и снова. Однако вы не знаете, как называется эта композиция, и даже не представляете, кто её исполняет.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как и где найти понравившуюся песню, если название ее неизвестно.
При подготовке материала использовались следующие источники: Quora, Screen Rant, Beebom, Geckoandfly.
Поиск через Siri или ассистента Google
Обратитесь к вашему виртуальному помощнику и просто спросите: "Как называется эта песня?". Через несколько секунд, скорее всего, вы получите ответ.
Если ассистент испытывает трудности, попробуйте поднести телефон ближе к источнику звука и исключить посторонние шумы. Иногда несколько дополнительных попыток также могут оказаться полезными.
Shazam
Shazam работает точно по такому же принципу. Загрузите и запустите приложение, затем просто нажмите на единственную кнопку и ожидайте результатов.
Приложение предоставит подробную информацию о треке и исполнителе, предложит отрывок для прослушивания, а также текст песни и ссылки на музыкальные сервисы.
Если песня уже закончилась, шансы найти её всё равно есть, особенно когда вы запомнили хотя бы пару строчек или фразу из припева. В этом случае поможет любой поисковик в браузере.
Или сделать так
SoundHound
Это одно из немногих приложений для распознавания, способных определить трек по мелодии напева. Установите и запустите его, нажмите кнопку на экране, затем напойте мелодию припева или другого запомнившегося фрагмента - со словами или без. В результате вы получите информацию о названии песни и альбома, исполнителе, а также текст и ссылки на YouTube.
Midomi
Midomi - это проект, из которого вырос SoundHound. Он все еще доступен в веб-версии и станет удобным, когда требуется распознать мелодию с компьютера.
Скачайте его, нажмите на единственную кнопку и попытайтесь воспроизвести основной мотив песни. Сервис на короткое время задумается и предоставит трек вместе с подробной информацией об исполнителе и ссылками на музыкальные платформы.
Telegram‑бот SongID
Бот работает подобно Shazam и SoundHound, но также умеет распознавать песню по мелодии. Для начала работы откройте SongID, нажмите "Начать" и отправьте боту голосовое сообщение с напевом интересующей песни длиной 10–15 секунд.
В результатах вы найдёте название трека, имя исполнителя, альбом и дату релиза, а также видео для проверки и ссылки на музыкальные сервисы, чтобы сразу добавить песню в свою медиатеку.
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