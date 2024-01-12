10 нових українських пісень на будь-який смак

2024 рік не встиг розпочатися, а українські артисти вже радують своїми новими піснями меломанів - від танцювальних до ліричних, від позитивних до меланхолійних.

alyona alyona та Jerry Heil - "Teresa & Maria"

У цій пісні потужного дуету закладено не менш потужні сенси. Перш за все, символіка артисток та назва пісні транслює жіночу силу. Основний меседж криється у словах "всі святі народились колись людьми", адже всі починають з малого, проте ми - це наші вчинки.

Також пісня "Teresa & Maria" показує наше сьогодення, адже в ній оспівано біль кожного українця.

До речі, саме трек очолює рейтинг європейського голосування на офіційному сайті Євробачення!



YAKTAK - "LaLaLa"

Ярослав Карпук представив кліп на крутий та запальний трек до Нацвідбору, з яким він побореться за право представляти Україну на Євробаченні 2024. Це пісня про героя, який прагне кохання, але зіткнувся з невзаємністю.

NAZVA - "Slavic English"

За настроєм це весела та життєствердна пісня, яка транслює в легкій формі нашу реальність - самопрезентацію українців для світу зі збереженням ідентичності.

ZLATA OGNEVICH - "Все невипадково"

У день свого народження, 12 січня, Злата випустила альбом "Віддаю", до якого увійшла і екранізована пісня.

У кліпі на "Все невипадково" артистка показала ексклюзивні архівні кадри з дитинства, а сама композиція про те, що "все, що відбувається в житті, невипадково, і треба навчитися читати між рядками цей зв'язок".

KAZKA - "Тону"

Саша Заріцька створила трек в рамках шоу "МУЛЬТИТРЕК". Пісня про хімію кохання. Про силу, яка збиває з ніг, змушує тонути та не дозволяє опиратися. Тут можна почути навіть шматочок вірша Ліни Костенко.

MITSKEVYCH - "Май стиль"

Відомий тік-ток блогер та екс-учасник шоу "Мастер Шеф" випустив скандальний кліп на "трек про те, що все у цьому житті можливо". Співак зізнається, що десять років тому у нього була жорстка наркотична залежність. І саме ця пісня нагадує йому про ті часи, коли він прийняв важливе для себе рішення змінити життя.

MÉLOVIN - "Dreamer"

Ця пісня, з якою артист буде боротися за право представляти Україну на Євробаченні 2024, зовсім не схожа на його попередню творчість. З перших секунд трек заворожує звучанням і заглиблює в середину магічного світу мрійника, який не боїться загадувати найсміливіші бажання. У "Dreamer" є все - цікавий ритм, чаруючий вокал, які разом дають пісні сильне і масштабне звучання.

NAYA - "Танцювати всю ніч"

Цей трек підійде для лайтового прослуховування та для підняття настрою, а для тих, хто прислухається до слів пісні та вдумається у їх сенс, він відкриється зовсім з іншої сторони…

YAGODY - "Tsunamia"

Ця пісня львівського етно-гурту у собі поєднує українські голоси, балканські мотиви та трохи театральної магії. Це пісня про силу, яка зносить все на своєму шляху, а разом з тим про стійкість, коли все довкола крихке.

ANGELA - "Холодне місто"

Співоча королева краси представила пісню, яка актуальна для тих, хто хоче почати нове життя та залишити у минулому болі та невдачі минулого.