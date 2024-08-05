Не тільки "Бітлджюс". 5 атмосферних та смішних фільмів про містику та привидів

"Смерть їй личить"

Комедія з Меріл Стріп не дарма вважається легендарною. І якщо ви ще не бачили, як дві подруги буквально ошаленіли через чоловіка, а потім намагаються вбити одна одну, терміново надолужте цей "пробіл".

"Жахливий медовий місяць" (Медовий місяць з привидами)

Як вже зрозуміло з назви, у цьому фільмі без містики та привидів не обійдеться. Комедія підніме вам настрій, адже детективна лінія вдало поєдналася з дуже кумедними ситуаціями.

"Будинок з приколами" (Маєток з привидами)

Фільм вже отримав рімейк, але радимо подивитися стрічку, яку було знято саме у 2003 році. Історія, у якій головну роль зіграв Едді Мерфі, розповість про чоловіка та його дружину, які випадково опинилися у будинку, в якому дуже багато містики.

"Сімейка Адамсів"

Неймовірно атмосферний фільм 1991 року, який багато хто пам'ятає ще з дитинства. Мало хто не бачив мультики, серіали та кінострічки про цю вигадану сімейку. Пориньте у світ гумору та казки.

"Каспер"

Звісно ж, яка добірка фільмів про привидів без цього шедевру. Неймовірно добра та навіть щемлива історія про хлопчика Каспера, який раптово знаходить друзів серед людей, розчулить та насмішить будь-кого.