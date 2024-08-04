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5 свіжих бойовиків з цікавим сюжетом, від яких не відірватися до останнього кадру

Неділя 04 серпня 2024 19:44
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5 свіжих бойовиків з цікавим сюжетом, від яких не відірватися до останнього кадру Що подивитися з хлопцем (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Цього року вийшло вже чимало цікавих фільмів. Бойовики про супергероїв, війну чи навіть приматів - варіантів безліч.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 крутих фільмів на вечір, які можна дивитися як з друзями, так і з другими половинками чи взагалі на самоті.

"Дедпул і Росомаха"

Нова частина франшизи наробила чимало галасу, фільм вийшов усього декілька днів тому. І цього разу Дедпул буде не єдиною зіркою стрічки, адже поруч із ним з'явиться "Людина-Х". На вас чекає чимало сюрпризів, комедійний бойовик чудово підходить для перегляду з друзями.

"Повстання Штатів"

Антиутопічний воєнний бойовик з Кірстен Данст, яка зіграла журналістку, вийшов навесні. У ньому ви побачите війну в США та чимало видовищних сцен. Події розгортаються у майбутньому, в якому людьми керує лише жорстокість та цинізм.

"Королівство планети мавп"

Нова частина франшизи вийшла цієї весни. І цього разу вам пропонується продовження історії про війну між людьми та приматами. Сюжет доволі насичений, вам не доведеться нудьгувати.

"Міністерство неджентльменської війни"

"Класичний" шпигунський бойовик розповість про таємну британську організацію. Стрічку знято на основі книги Деміена Льюїса. І в фільмі ви побачите не тільки неперевершених агентів, а ще й цікаву сюжетну лінію.

"Земля зла"

Фільм, у якому зіграли Ліам Гемсворт та Рассел Кроу, вийшов на початку року, але багато хто міг його пропустити. Ця стрічка сподобається фанам бойовиків про війну, а також приємно вразить тих, хто любить романтичні фінали.

До слова, раніше ми називали 5 міні-серіалів від Netflix, які змусять затамувати подих.

Окрім цього, вже є добірка 7 видовищних та моторошних фільмів про кінець світу

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