5 міні-серіалів від Netflix, які змусять затамувати подих. Цікава добірка на вихідні

Вже скоро вихідні, а тому багато хто шукає цікаві серіали від Netflix, які можна подивитися за один-два вечори. І якщо це про вас - сміливіше пірнайте у вир крутих історій та неймовірних сюжетів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 міні-серіалів, які ви будете дивитися на одному диханні.

"Мадам Сі Джей Вокер"

На вас чекає цікава історія про жінку, яка боролася проти расової дискримінації. Біографічний та драматичний міні-серіал вийшов дуже щемливим, а гра головної героїні вас точно вразить.

"Маніяк"

Драма з Еммою Стоун та Джастіном Теру розповість про двох незнайомців, які випадково зустрічаються на клінічних дослідженнях. І поруч з ними опиняється лікар з відсутністю емоцій та дуже непростою історією.

"Анатомія скандалу"

Драматичний міні-серіал розповість про події, описані в однойменному романі Сари Воґан. Авторам вдалося вмістити історію про подружжя, чиї секрети раптово спливли на поверхню, усього в шість епізодів, які ви будете дивитися на одному диханні.

"Жінка в домі навпроти дівчини у вікні"

Трилер з Крістен Белл розповість про дівчину, яка надто захопилася вином та пігулками. Але її головна розвага - спостерігання за життям сусіда крізь вікно. І одного разу дівчина стане свідком того, чого б не хотіла бачити.

"Люпен"

У цього серіалу три сезони, але не варто думати, що він "затягне" надовго. Він отримав усього 17 епізодів, хоча авторам вдалося максимально цікаво показати історію чоловіка, який хоче помститися за зруйноване життя і надихається персонажем з книги.