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Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале блистала в "украинском образе": яркие фото

Новина українською →
Вторник 06 сентября 2022 22:15
Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале блистала в "украинском образе": яркие фото Фото: Тильда Суинтон, британская актриса (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Звезда арт-хауса и голливудская актриса Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале предстала в новом образе, вдохновленном сопротивлением Украины российским захватчикам, и сделала политическое заявление о поддержке нашей страны.

Об этом 6 сентября передает Variety.

Знаменитая актриса окрасила свои волосы в желтый цвет, и облачилась в светло-голубой наряд, который дополнил символику государственного флага Украины.

На пресс-конференции в ответ на комплимент относительно образа кинодивы, Суинтон отметила, комментируя выбор цвета волос: "Для меня большая честь носить половину украинского флага".

Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале блистала в &quot;украинском образе&quot;: яркие фото

Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале (фото: Getty Images)

Мероприятие во вторник на Венецианском кинофестивале было посвящено фильму "Вечная дочь" (режиссер Джоанна Гогг), в котором Тильда исполнила главную роль.

Так, на этой пресс-конференции, на котором Суинтон предстала в голубой рубашке и с желтыми волосами, вновь была поднята тема продолжающегося российского полномасштабного вторжения в Украину.

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Вечером 6 сентября актриса блистала на красной дорожке уже в платье Haider Ackermann фиолетового оттенка.

Тильда Суинтон на Венецианском кинофестивале блистала в &quot;украинском образе&quot;: яркие фото

Тильда Суинтон покрасила волосы в желтый цвет, чтобы еще раз выразить поддержку Украине (фото: Getty Images)

Добавим, что обладательница наград Берлинского (1988) и Венецианского (1991) кинофестивалей, лауреат премий BAFTA (2007) и "Оскар" (2008) не впервые подбирает образ, вдохновленный украинской символикой - перед этим для выхода на Каннский кинофестиваль Тильда Суинтон выбрала голубую рубашку и желтый клатч.

Ранее сообщалось, что в апреле в Украину приехала голливудская звезда Джессика Честейн.

А перед этим поддержать украинцев приезжали Шон Пенн, Бен Стиллер и Анджелина Джоли.

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Голливуд Венецианский кинофестиваль
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