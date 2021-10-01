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Тиктокерша из Николаева, которая назвала Крым российским, сняла патриотическое видео и извинилась

Автор: Тетяна Самарук

TikTok-блогер Кристина из Николаева, которая записана под ником khristina505, назвала временно оккупированный украинский Крым "русским". Однако, она изменила свое мнение и записала патриотическое видео.

Видео она разместила на своей странице в TikTok.

Так, к записи она прикрепила пост, где написала, что раскаялась за содеянное.

На видео она признала, что полуостров принадлежит Украине.

"Вопросы в трансляции были провокационные! Я каюсь за то, что говорила! Спасибо людям, которые защищают нашу Украину от российской агрессии", – написала она.

@khristina505

Вопросы в трансляции были провокационные! Я каюсь за то что говорила! Спасибо людям которые защищают нашу Украину от российской агрессии##окраина��

оригинальный звук-украинское сообщество

Что было раньше

Ранее на видео девушка возмущалась, что ее знакомым для поездки на крымский полуостров нужны были документы, что подтверждают наличие там родственников. Также она неоднократно назвала Крым "Россией".

Также в сети у нее переспросили, на что она ответила: "Чей Крым? Российский Крым, чей, чей ... По документам. Вот и все, пишите, что хотите".

Напомним, скандального педагога Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова.

Раньше языковой скандал произошел в Киеве в теннисном лагере.

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