Тиктокерша из Николаева, которая назвала Крым российским, сняла патриотическое видео и извинилась

Также в сети у нее переспросили, на что она ответила: "Чей Крым? Российский Крым, чей, чей ... По документам. Вот и все, пишите, что хотите".
TikTok-блогер Кристина из Николаева, которая записана под ником khristina505, назвала временно оккупированный украинский Крым "русским". Однако, она изменила свое мнение и записала патриотическое видео.
Видео она разместила на своей странице в TikTok.
Так, к записи она прикрепила пост, где написала, что раскаялась за содеянное.
На видео она признала, что полуостров принадлежит Украине.
"Вопросы в трансляции были провокационные! Я каюсь за то, что говорила! Спасибо людям, которые защищают нашу Украину от российской агрессии", – написала она.
@khristina505
Вопросы в трансляции были провокационные! Я каюсь за то что говорила! Спасибо людям которые защищают нашу Украину от российской агрессии##окраина��оригинальный звук-украинское сообщество
Также в сети у нее переспросили, на что она ответила: "Чей Крым? Российский Крым, чей, чей ... По документам. Вот и все, пишите, что хотите".
Напомним, скандального педагога Бильченко уволили из НПУ им. Драгоманова.
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