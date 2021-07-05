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В Киеве в теннисном лагере произошел языковой скандал: "тут надо на русском разговаривать"

Новина українською →
Киев, Понедельник 05 июля 2021 20:53
В Киеве в теннисном лагере произошел языковой скандал: "тут надо на русском разговаривать" Коллаж РБК-Украина: в теннисном лагере Киева произошел языковой скандал
Автор: Styler

В Киеве в теннисном лагере Международной теннисной академии произошел языковой скандал. Преподаватели заставляли ребенка разговаривать на русском языке.

Об этом рассказала мать мальчика на своей странице в Facebook.

По словам женщины, когда она забирала свою дочь с обучения, она ей сказала: "Тихо мама, у нас тут надо на русском разговаривать".

Женщина уже высказалась по этому поводу, и ей интересно, кто проверяет заведения обучения?

"Вожатые при мне детям говорят: "Кому она нужна ваша "украинская речь?" Перед сном мой ребенок делится мыслями, как же помочь России, чтобы у них тоже все было хорошо..." - написала мать девочки.

Женщина также отметила, что после скандала она разговаривала с руководством теннисного лагеря и там уже другие детские кураторы и воспитатели, которые говорят на украинском языке.

"Все уже просто идеально. Я вообще в шоке от такой быстрой реакции. Меня заверили, что больше такого не будет. И все будет хорошо. И дети будут разговаривать языком Украины и воспитатели тоже", - отметила она.

Пользователи сети прокомментировали ее пост.

Большое уважение маме вы за неделю сделали больше чем Кабмин за 2 года;

Молодец, Мама! Таких бы побольше! А то все перед народом щебечут, что украиноязычные, все такие патриоты, а за "углом" все русскоязычные... Оборотни, одним словом!

О, как раз вчера в Холодном Яру была встреча с омбуцменом украинского языка. Говорил, что все школы в Украине украиноязычные, все официальные курсы и кружки тоже. Если это не так, то надо обращаться к нему. Обращайтесь.

Напомним, Ницой после "языкового скандала" призналась, что фанатеет от нашей сборной.

Мы также писали о том, что футболисты сборной начали говорить на украинском после "языкового скандала".

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Киев скандал
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