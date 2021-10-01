Тіктокерка з Миколаєва, яка назвала Крим російським, зняла патріотичне відео та вибачилась

Також у мережі в неї перепитали, на що вона відповіла: "Чий Крим? Російський Крим, чий, чий. За документами. Ось і все, пишіть, що хочете".
TikTok-блогерка Христина з Миколаєва, яка записана під ніком khristina505, назвала тимчасово окупований український Крим "російським". Однак, вона змінила свою думку і записала патріотичне відео.
Відео вона розмістила на своїй сторінці в TikTok.
Так, до запису вона прикріпила пост, де написала, що розкаялася за скоєне.
На відео вона визнала, що півострів належить Україні.
"Питання в трансляції були провокаційні! Я каюсь за те, що говорила! Спасибі людям, які захищають нашу Україну від російської агресії", – написала вона.
@khristina505
Питання в трансляції були провокативні! Я каюсь за те що говорила! Дуже дякую людям які захищають нашу Україну від російської агресії##українаоригінальний звук - Українська спільнота
Також у мережі в неї перепитали, на що вона відповіла: "Чий Крим? Російський Крим, чий, чий. За документами. Ось і все, пишіть, що хочете".
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