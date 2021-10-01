Тіктокерка з Миколаєва, яка назвала Крим російським, зняла патріотичне відео та вибачилась

Так, до запису вона прикріпила пост, де написала, що розкаялася за скоєне.

На відео вона визнала, що півострів належить Україні.

"Питання в трансляції були провокаційні! Я каюсь за те, що говорила! Спасибі людям, які захищають нашу Україну від російської агресії", – написала вона.

@khristina505 Питання в трансляції були провокативні! Я каюсь за те що говорила! Дуже дякую людям які захищають нашу Україну від російської агресії##україна оригінальний звук - Українська спільнота

Що було раніше

Раніше на відео дівчина обурювалась, що її знайомим для поїздки на кримський півострів потрібні були документи, що підтверджують наявність там родичів. Також вона неодноразово назвала Крим "Росією".