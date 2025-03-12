TikTok запроваджує нові заходи безпеки для дітей: про що йдеться

У вівторок TikTok анонсував нові інструменти, які допоможуть батькам контролювати активність їхніх дітей у застосунку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Які функції для підлітків з'явилися в застосунку

У рамках оновлення Family Pairing батьки зможуть обмежувати час використання TikTok, переглядати списки підписок і заблокованих користувачів своїх підлітків, а також отримувати повідомлення, якщо їхня дитина поскаржиться на відео.

Однією з ключових функцій стала "Час поза мережею", що дає змогу батькам блокувати доступ до TikTok у певні години - наприклад, під час навчання, сімейного часу, вночі або на вихідних. За необхідності підліток може запросити додатковий час, але рішення залишається за батьками.

Батьки тепер зможуть переглядати підписки, підписників, а також список заблокованих користувачів (фото: TikTok)

Ще одне нововведення - "режим розслаблення". Якщо підліток до 16 років заходить у TikTok після 22:00, його стрічка буде прихована, а на екрані з'явиться повідомлення з розслаблюючою музикою, що закликає відкласти телефон і відпочити.

Якщо користувач проігнорує повідомлення, додаток повторно нагадає йому про необхідність відключитися. Найближчим часом TikTok планує додати до цієї функції вправи з медитації.

Крім того, компанія поверне STEM-стрічку (розділ із контентом з науки і технологій) для підлітків, які раніше її відключили.

Після 22:00 у стрічці звучатиме розслаблююча музика (фото: TikTok)

TikTok продовжує вводити нові заходи безпеки для підлітків, оскільки платформа стикається з тиском з боку законодавців. Останніми роками компанія неодноразово піддавалася критиці через потенційну шкоду, яку соцмережі можуть завдавати молодим користувачам.

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