TikTok запроваджує нові заходи безпеки для дітей: про що йдеться
У вівторок TikTok анонсував нові інструменти, які допоможуть батькам контролювати активність їхніх дітей у застосунку.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch.
Які функції для підлітків з'явилися в застосунку
У рамках оновлення Family Pairing батьки зможуть обмежувати час використання TikTok, переглядати списки підписок і заблокованих користувачів своїх підлітків, а також отримувати повідомлення, якщо їхня дитина поскаржиться на відео.
Однією з ключових функцій стала "Час поза мережею", що дає змогу батькам блокувати доступ до TikTok у певні години - наприклад, під час навчання, сімейного часу, вночі або на вихідних. За необхідності підліток може запросити додатковий час, але рішення залишається за батьками.
Батьки тепер зможуть переглядати підписки, підписників, а також список заблокованих користувачів (фото: TikTok)
Ще одне нововведення - "режим розслаблення". Якщо підліток до 16 років заходить у TikTok після 22:00, його стрічка буде прихована, а на екрані з'явиться повідомлення з розслаблюючою музикою, що закликає відкласти телефон і відпочити.
Якщо користувач проігнорує повідомлення, додаток повторно нагадає йому про необхідність відключитися. Найближчим часом TikTok планує додати до цієї функції вправи з медитації.
Крім того, компанія поверне STEM-стрічку (розділ із контентом з науки і технологій) для підлітків, які раніше її відключили.
Після 22:00 у стрічці звучатиме розслаблююча музика (фото: TikTok)
TikTok продовжує вводити нові заходи безпеки для підлітків, оскільки платформа стикається з тиском з боку законодавців. Останніми роками компанія неодноразово піддавалася критиці через потенційну шкоду, яку соцмережі можуть завдавати молодим користувачам.
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