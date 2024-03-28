TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

З'явився список TikTok-каналів, які поширюють російську пропаганду, вводячи українців в оману.
Які акаунти треба блокувати, щоб не стати жертвою оманливої інформації, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Центр протидії дезінформації.
До списку потрапили особисті канали російських пропагандистів (Володимира Соловйова, Маргарити Симоньян та інших), кремлівських ЗМІ (ТАСС, Вести, РЕН ТВ тощо), артистів (наприклад, Shaman) і блогерів на кшталт Анатолія Шарія.
Також варто зауважити, що деякі TikTok-акаунти, що поширюють дезінформацію, мають у назві слово "Україна" (наприклад, "Файна Україна"), щоб вводити в оману користувачів.
Назви пропагандистських TikTok-акаунтів станом на 28 березня (cpd.gov.ua)
Ці списки допоможуть вам уникати каналів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації, маніпуляцій та неправди.
До слова, якщо ви виявили TikTok-канал поширення ворожої дезінформації, якого немає у списку, пишіть на пошту Центру: cpd@rnbo.gov.ua
Також Центр протидії дезінформації спільно з Кібердепартаментом СБУ виявили й оприлюднили інші інструменти поширення дезінформації, які, на жаль, мають вплив на свідомість деяких українців.
Список інструментів поширення ворожої дезінформації (cpd.gov.ua)
Нагадаємо, раніше українців попередили про російські ІПСО, завдяки яким ворог намагається посіяти паніку.
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