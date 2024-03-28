TikTok-канали, які поширюють брехню та російську пропаганду: список

Які TikTok-акаунти у списку

До списку потрапили особисті канали російських пропагандистів (Володимира Соловйова, Маргарити Симоньян та інших), кремлівських ЗМІ (ТАСС, Вести, РЕН ТВ тощо), артистів (наприклад, Shaman) і блогерів на кшталт Анатолія Шарія.

Також варто зауважити, що деякі TikTok-акаунти, що поширюють дезінформацію, мають у назві слово "Україна" (наприклад, "Файна Україна"), щоб вводити в оману користувачів.

Назви пропагандистських TikTok-акаунтів станом на 28 березня (cpd.gov.ua)

Ці списки допоможуть вам уникати каналів, які є інструментом поширення ворожої дезінформації, маніпуляцій та неправди.

До слова, якщо ви виявили TikTok-канал поширення ворожої дезінформації, якого немає у списку, пишіть на пошту Центру: cpd@rnbo.gov.ua

Хто ще транслює пропаганду, брехню та фейки

Також Центр протидії дезінформації спільно з Кібердепартаментом СБУ виявили й оприлюднили інші інструменти поширення дезінформації, які, на жаль, мають вплив на свідомість деяких українців.

Список інструментів поширення ворожої дезінформації (cpd.gov.ua)