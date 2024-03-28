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TikTok-каналы, распространяющие ложь и пропаганду: список

Некоторые TikTok-каналы откровенно враждебны (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Появился список TikTok-каналов, распространяющих российскую пропаганду, вводя украинцев в заблуждение.

Какие аккаунты нужно блокировать, чтобы не стать жертвой обманчивой информации, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Какие TikTok-аккаунты в списке

В список попали личные каналы российских пропагандистов (Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян и других), кремлевских СМИ (ТАСС, Вести, РЕН ТВ и т.п.), артистов (например, Shaman) и блоггеров типа Анатолия Шария.

Также следует отметить, что некоторые TikTok-аккаунты, распространяющие дезинформацию, имеют в названии слово "Украина" (например, "Файна Україна"), чтобы вводить в заблуждение пользователей.

Названия пропагандистских TikTok-аккаунтов по состоянию на 28 марта (cpd.gov.ua)

Эти списки помогут вам избежать каналов, которые являются инструментом распространения враждебной дезинформации, манипуляций и лжи.

Кстати, если вы обнаружили TikTok-канал распространения вражеской дезинформации, которого нет в списке, пишите на почту Центра: cpd@rnbo.gov.ua

Кто еще транслирует пропаганду, ложь и фейки

Также Центр противодействия дезинформации совместно с Кибердепартаментом СБУ обнаружили и обнародовали другие инструменты распространения дезинформации, которые, к сожалению, оказывают влияние на сознание некоторых украинцев.

Список инструментов распространения враждебной дезинформации (cpd.gov.ua)

Напомним, ранее украинцев предупредили о российских ИПСО, благодаря которым враг пытается посеять панику.

Читайте также, как Россия пытается подорвать украинское подполье в оккупации.

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TikTokВойна в УкраинеПропагандист