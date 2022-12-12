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"Тікати - це не мій стиль": колишній зрадниці Ані Лорак пояснив, чому не виїхав з України

Мурат каже, що дуже любить Україну (фото: instagram.com/muratnalca)
Автор: Юлія Гаюк

Колишній чоловік путіністки Ані Лорак після початку повномасштабної війни в України не виїхав до рідної Туреччини, а навпаки залишився тут. За словами Мурата Налчаджиоглу, в Україні він почувається вільною людиною.

Про це бізнесмен розповів на своїй сторінці в Instagram.

Як Мурат висловився про Україну?

Мурат Налчаджиоглу є громадянином Туреччини, але вже 10 років проживає в Україні та розвиває тут бізнес. Коли Росія напала на нашу державу, Мурат не поїхав додому, хоча таку змогу, звісно, мав.

Мурат каже, що родичі та друзі з Туреччини часто запитують його про таке рішення, на що чоловік їм ставить зустрічне запитання: "А де я мушу бути?"

Бізнесмен Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

"У нас говорять так: твоя батьківщина не там, де ти народився, а де ти живеш, де ти почуваєшся вільно, справжньою людиною і живеш з честю. Тут я почуваюся саме такою людиною", - пояснив Мурат.

Бізнесмен розповів, що не в його принципах тікати з якогось місця, якщо там раптово сталася біда. Окрім того, він додав, що просто дуже любить Україну.

"Я люблю цю країну, тому я й тут. І бути тут за хороших часів, і коли щось не добре йде - тікати, їхати, це не мій стиль. Тому я тут і буду тут", - сказав він.

Попри те, що шлюб Лорак і Налчаджиоглу тривав цілих 10 років, переконання щодо країни вони мали різні. У той час, як її ексчоловік бізнесом підтримує Україну, Ані Лорак з 24 лютого не висловила жодного співчуття своїй Батьківщині.

Ба більше - продовжила з'являтися на російському телебаченні, давати там концерти. А коли від виступів артистки почали відмовлятися, вона назвала себе "найтитулованішою українською співачкою".

Колишнє подружжя Мурат та Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Раніше ми розповідали про те, що ексчоловік Ані Лорак забрав у неї доньку Софію.

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ТурциябизнесАні Лорак