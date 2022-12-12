"Убегать - это не мой стиль": бывший предательницы Ани Лорак объяснил, почему не уехал из Украины

Как Мурат высказался об Украине?

Мурат Налчаджиоглу - гражданин Турции, но уже 10 лет проживает в Украине и развивает здесь бизнес. Когда Россия напала на наше государство, Мурат не поехал домой, хотя такая возможность, конечно, была.

Мурат говорит, что родственники и друзья из Турции часто спрашивают его о таком решении, на что мужчина им задает встречный вопрос: "А где я должен быть?"

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу (фото: instagram.com/muratnalca)

"У нас говорят так: твоя родина не там, где ты родился, а где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком и живешь с честью. Здесь я чувствую себя именно таким человеком", - объяснил Мурат.

Бизнесмен рассказал, что не в его принципах бежать с какого-нибудь места, если там внезапно произошла беда. Кроме того, он добавил, что просто очень любит Украину.

"Я люблю эту страну, поэтому я и здесь. И быть здесь в хорошие времена, и когда что-то не хорошо идет - бежать, ехать, это не мой стиль. Поэтому я здесь и буду здесь", - сказал он.

Несмотря на то, что брак Лорак и Налчаджиоглу продолжался целых 10 лет, убеждения относительно страны у них были разные. В то время как ее экс-мужчина бизнесом поддерживает Украину, Ани Лорак с 24 февраля не выразила никакого сострадания своей Родине.

Более того - продолжила появляться на российском телевидении, давать там концерты. А когда от выступлений артистки начали отказываться, она назвала себя "титулованной украинской певицей".

Бывшие супруги Мурат и Ани Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)