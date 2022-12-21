"Ти зобов'язана говорити російською": українська співачка розповіла про неадекватну продавчиню

Що сказала продавчиня

За словами співачки, коли вони з сином вирішили замовити булки, то їх обслуговувала продавчиня, яка спочатку не розуміла, що від неї хочуть і не видавала решту.

"Я кажу англійською: "Добрий день. Можна, будь ласка, дві булки без нічого". І вона розраховує мене і бере кошти за три. Я кажу: "Вибачте, ви мені дали решту, ніби я купила три, я купила дві", - сказала Оля.

Оля Цибульська розповіла про продавчиню, яка вимагала, щоб вона розмовляла російською мовою (скрін)

Згодом виявилося, що продавчиня добре знає російську мову. Коли жінка дізналася, що Цибульська з України, то вона заявила, що співачка зобов'язана говорити російською.

"І вона до мене починає: "Я тебе не зрозуміла, ти говориш російською?". Я кажу - ні. А вона мені: "А звідки ти?". Кажу, що з України. Вона мені агресивно: "Якщо ти з України, ти зобов'язана говорити російською", - додала артистка.

Однак Оля забрала решту, а продавчиню послала куди подалі.

"Я кажу - ні мадам, стоп, бо я зараз поставлю на місце. У результаті, я забрала решту і послала її на*уй", - підсумувала Цибульська.

Оля Цибульська з сином (instagram.com/cybulskaya)