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"Ты обязана говорить на русском": украинская певица рассказала о неадекватной продавщице

Оля Цыбульская рассказала о неадекватной продавщице (instagram.com/cybulskaya)
Автор: Татьяна Самарук

Известная украинская певица Оля Цыбульская сейчас вместе с сыном находится за границей. Там они наткнулись на неадекватную продавщицу.

Об инциденте она рассказала на своей странице в Instagram.

Что сказала продавщица

По словам певицы, когда они с сыном решили заказать булки, то их обслуживала продавщица, которая сначала не понимала, что от нее хотят и не выдавала сдачу.

"Я говорю на английском: "Добрый день. Можно, пожалуйста, две булки без ничего". И она рассчитывает меня и берет деньги за три. Я говорю: "Извините, вы мне дали сдачу, будто я купила три, я купила две", - сказала Оля.

Оля Цыбульская рассказала о продавщице, которая требовала, чтобы она разговаривала на русском языке (скрин)

Впоследствии оказалось, что продавец хорошо знает русский язык. Когда женщина узнала, что Цыбульская из Украины, то она заявила, что певица обязана говорить на русском языке.

"И она ко мне начинает: "Я тебя не поняла, ты говоришь по-русски?". Я говорю - нет. А она мне: "А откуда ты?". Говорю, что из Украины. Она мне агрессивно: "Если ты из Украины, ты обязана говорить на русском", - добавила артистка.

Однако Оля забрала сдачу, а продавщицу послала куда подальше.

"Я говорю - нет мадам, стоп, потому что я сейчас поставлю на место. В результате я забрала сдачу и послала ее на*уй", - подытожила Цыбульская.

Оля Цыбульская с сыном (instagram.com/cybulskaya)

Недавно мы сообщали, что против брата Оли Цыбульской открыли уголовное производство.

Также певица рассказывала, как ее убеждали в Киеве говорить на русском языке.

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Оля Цибульскаяпевец