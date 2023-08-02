"Просто подобається, і все": Позитив вперше розповів, як впорався із алкоголізмом

Український співак і колишній учасник гурту "Время и Стекло" Олексій Завгородній, більш відомий як Позитив, відкрито визнав, що раніше був алкоголіком.

Про це він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Позитив переконаний, що артисти - це "трошки інша порода людей" і саме алкоголь є способом для переживання депресії чи інших криз.

Водночас він переконаний, що така залежність не приведе ні до яких успіхів.

"Це точно не в плюс. Це точно моральна слабкість, і ти таким чином намагаєшся закритися від себе, від світу. Я завжди думав, що це для того, аби поговорити з собою, але це не так", - каже співак.

На запитання, чи можна його назвати колишнім алкоголіком, Олексій відповідає: "Можна".

Разом із тим артист робив спеціальні аналізи на виявлення схильності до залежності в генах. Результати показали, що Позитив не має такої схильності на генному рівні.

Він розповідає, що ще остаточно не відмовився від алкоголю, але знає, як потрібно себе контролювати.

"Завжди хочеться (зірватися - ред.), але воно легше. У цьому і є робота: ти намагаєшся працювати із собою, розмовляти із собою та робити це тверезо", - пояснює Завгородній.

Хто нова дівчина Позитива

Відомо, що співак уже певний час перебуває у нових стосунках після розлучення з дружиною. Але поки ім'я та обличчя нової коханої він не розкриває.

Усе, що Позитив розповів про свою дівчину, це те, що вона працює з дітьми.

Загалом він уникає розмов про стосунки та воліє залишати особисте життя в таємниці.