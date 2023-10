The New York Times рекомендує читати Сергія Жадана: яка книга потрапила до списку

Яку книгу Сергія Жадана рекомендують до прочитання

До списку нових книг, які рекомендуються до прочитання, увійшла книга Сергія Жадана HOW FIRE DESCENDS: New and Selected Poems ("Як сходить вогонь: нові та обрані вірші"). Переклад англійською мовою Вірляни Ткач та Ванди Філіпс у видавництві Yale University Press.

"У цих віршах, створених з 2016 по 2022 рік, український поет згадує важке становище своїх земляків перед обличчям російського імперіалізму та оплакує їх смерть, "обмежену мовчанням, що приходить з нею", - йдеться в описі книги.

Книга видана в м'якій палітурці та коштує в США близько 18 доларів.

Варто зазначити, що у списку рекомендованих до прочитання книг вона стоїть на першому місці.

Обкладинка HOW FIRE DESCENDS: New and Selected Poems (скриншот)

Які ще книги увійшли до списку

На другому місці – вірші Кеті Ледерер, на третьому – детектив "Сяйво" Доротеї Ласкі.

На четвертому - вірші Стейсі Кассаріно, на п'ятому - "Коротка історія інтелекту: Еволюція, ІІ та п'ять проривів, які створили наш мозок" Соломона Беннета.

А ось на шостому місці опинилася книга "Дисидент: Олексій Навальний. Профіль політичного в'язня, Девіда Херзенхорна.

"Це біографія юриста, активіста та ворога Путіна, яка висвітлює його вибухові антикорупційні розслідування, спробу вбивства у 2020 році та багато іншого", - йдеться в описі.

На сьомому місці - книга "Кремлівський чарівник", Джуліано та Емполі в перекладі Уілларда Вуда. Це роман про вигаданого радника Путіна, який досяг великих висот як кремлівського політтехнолога.

На останньому місці виявилася книга "Великий провал: що пандемія показала про те, кого Америка захищає, і кого вона залишає позаду" Джо Носера та Бетані Маклін. Це аналітика реакції уряду США на пандемію.