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The New York Times рекомендует читать Сергея Жадана: какая книга попала в список

Кнмга Сергея Жадана попала в список The New York Times (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Американское авторитетное издание The New York Times включила книгу украинского писателя, поэта и музыканта Сергея Жадана в список рекомендованных для прочтения. Это большой сборник поэзии, переведенный на английский язык.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The New York Times.

Какую книгу Сергея Жадана рекомендуют к прочтению

В список новых книг, которые рекомендуются к прочтению, вошла книга Сергея Жадана HOW FIRE DESCENDS: New and Selected Poems ("Как восходит огонь: новые и выбранные стихи"). Перевод на английский язык Вирляны Ткач и Ванды Филипс в издательстве Yale University Press.

"В этих стихах, созданных с 2016 по 2022 год, украинский поэт вспоминает тяжелое положение своих земляков перед лицом русского империализма и оплакивает их смерть, "ограниченную приходящим с ней молчанием", - говорится в описании книги.

Книга издана в мягком переплете и стоит в США около 18 долларов.

Стоит отметить, что в списке рекомендованных к прочтению книг, она стоит на первом месте.

Обложка HOW FIRE DESCENDS: New and Selected Poems (скриншот)

Какие еще книги вошли в список

На втором месте - стихотворения Кэти Ледерер, на третьем - детектив "Сияние" Доротеи Ласки.

На четвертом - стихи Стейси Кассарино, на пятом - "Краткая история интеллекта: Эволюция, ИИ и пять прорывов, которые создали наш мозг" Соломона Беннета.

А вот на шестом месте оказалась книга "Диссидент: Алексей Навальный. Профиль политического заключенного, Дэвида Херзенхорна.

"Это биография юриста, активиста и врага Путина, освещающая его взрывные антикоррупционные расследования, попытку убийства в 2020 году и многое другое", - говорится в описании.

На седьмом месте - книга "Кремлевский волшебник", Джулиано да Эмполи в переводе Уилларда Вуда. Это роман о вымышленном советнике Путина, который достиг больших высот в качестве кремлевского политтехнолога.

На последнем месте оказалась книга "Большой провал: что пандемия показала о том, кого Америка защищает, и кого она оставляет позади" Джо Носера и Бетани Маклин. Это аналитика реакции правительства США на пандемию.

Кстати, ранее мы писали, что Сергей Жадан показал новое фото с Залужным.

А еще рассказывали, что Жадан получил престижную премию.

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