Жадан отримав дуже престижну премію і став в один ряд з Салманом Рушді: що відомо

Українського письменника, прозаїка, поета, волонтера і музиканта Сергія Жадана нагороджено шведською премією імені Курта Тухольського від PEN-клубу за внесок у свободу слова.

РБК-Україна (проект Styler) посилаючись на сайт премії Svenkapen , розповідає, чому саме Сергій Жадан отримав шведську премію, яка підкреслює жагу українців до свободи.

Сергій Жадан отримав нагороду за внесок у свободу слова

"Із початком повномасштабним вторгненням Росії Сергій Жадан став голосом вільної України. Його невтомна робота показує важливу роль, яку література може грати навіть за найжахливіших обставин", - заявив голова шведського клубу PEN Керстін Альмегард.

Поета назвали одним з найважливіших і найвиразніших голосів сучасної української літератури, який зображує повномасштабне російське вторгнення в Україну і водночас дозволяє мистецтву робити світ краще.

Сергій Жадан отримав шведську премію (Скриншот/ svenskapen)

І це дійсно правда, адже його вірші можна почути звідусіль. Їх читають сучасні актори, молоді поети. Його книги в магазинах швидко розкуповують, а на його виступах слухачі затамовують подих і поринають у світ поезії реального часу.

Творчість Жадана недарма помічають за кордоном, адже вона несе в собі певну силу, яка може пробирати до мурах. Його вірші та прози чесні, сильні, різкі і несуть в собі важливі сенси.

Його твори були опубліковані приблизно двадцятьма різними мовами, але міжнародне визнання поет отримав передусім завдяки романам "Депеш Мод" та "Anarchy in the UKR". Шведською мовою він також опублікував роман "Інтернат".

Коли пройде церемонія нагородження

Церемонія нагородження відбудеться 15 листопада у Стокгольмі у дуже символічний День ув'язнених письменників.

Премія імені Курта Тухольського - німецького письменника-антифашиста, була заснована шведським PEN-клубом у далекому 1985 році. А для лауреатів премії є переваги - вони мають можливість жити у Швеції і займатися літературною творчістю.