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"Файні наші козаки": Жадан показав нове спільне фото із Залужним

Неділя 22 жовтня 2023 15:15
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"Файні наші козаки": Жадан показав нове спільне фото із Залужним Сергій Жадан і Валерій Залужний (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Автор: Іванна Пашкевич

Письменник і лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан заінтригував прихильників новим спільним фото із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. У мережі гадають, з якого приводу зібралися "дві глиби".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Жадан зустрівся із Залужним

На світлині, опублікованій Жаданом, він стоїть, обійнявшись із Залужним.

"Усім привіт", - лаконічно підписав публікацію артист.

&quot;Файні наші козаки&quot;: Жадан показав нове спільне фото із Залужним

Сергій Жадан і Валерій Залужний (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

До слова, це не вперше, коли письменник викладає фото із головнокомандувачем ЗСУ. Він вже це робив на початку вересня під час презентації книги "Скрипниківка".

&quot;Файні наші козаки&quot;: Жадан показав нове спільне фото із Залужним

Сергій Жадан і Валерій Залужний (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали чоловіків компліментами, а також припустили, що від їхніх кумирів варто чекати чогось крутого.

  • Бог ЗСУ і Жадан
  • Це фото дарує впевненість
  • Крутизна цього фото зашкалює
  • Дві Глиби!
  • Цікаво, що ви обговорюєте?
  • Які гарні парубки
  • Цим фото можна лікувати
  • Файні наші козаки

Нагадаємо, нещодавно Сергій Жадан випустив разом із Христиною Соловій кліп, знятий у храмі. Після цього Львівська церква стала вимагати від них видалити його.

Пізніше до виконавців звернувся Святий Отець.

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Валерій Залужний Сергей Жадан