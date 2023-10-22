"Файні наші козаки": Жадан показав нове спільне фото із Залужним

Письменник і лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан заінтригував прихильників новим спільним фото із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. У мережі гадають, з якого приводу зібралися "дві глиби".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.

Жадан зустрівся із Залужним

На світлині, опублікованій Жаданом, він стоїть, обійнявшись із Залужним.

"Усім привіт", - лаконічно підписав публікацію артист.

Сергій Жадан і Валерій Залужний (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

До слова, це не вперше, коли письменник викладає фото із головнокомандувачем ЗСУ. Він вже це робив на початку вересня під час презентації книги "Скрипниківка".

Сергій Жадан і Валерій Залужний (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали чоловіків компліментами, а також припустили, що від їхніх кумирів варто чекати чогось крутого.