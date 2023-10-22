"Файні наші козаки": Жадан показав нове спільне фото із Залужним
Письменник і лідер гурту "Жадан і собаки" Сергій Жадан заінтригував прихильників новим спільним фото із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. У мережі гадають, з якого приводу зібралися "дві глиби".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавця.
Жадан зустрівся із Залужним
На світлині, опублікованій Жаданом, він стоїть, обійнявшись із Залужним.
"Усім привіт", - лаконічно підписав публікацію артист.
Сергій Жадан і Валерій Залужний (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
До слова, це не вперше, коли письменник викладає фото із головнокомандувачем ЗСУ. Він вже це робив на початку вересня під час презентації книги "Скрипниківка".
Сергій Жадан і Валерій Залужний (фото: instagram.com/serhiy_zhadan)
Реакція юзерів
Користувачі мережі засипали чоловіків компліментами, а також припустили, що від їхніх кумирів варто чекати чогось крутого.
- Бог ЗСУ і Жадан
- Це фото дарує впевненість
- Крутизна цього фото зашкалює
- Дві Глиби!
- Цікаво, що ви обговорюєте?
- Які гарні парубки
- Цим фото можна лікувати
- Файні наші козаки
Нагадаємо, нещодавно Сергій Жадан випустив разом із Христиною Соловій кліп, знятий у храмі. Після цього Львівська церква стала вимагати від них видалити його.
Пізніше до виконавців звернувся Святий Отець.