В The New York Times показали фото из Украины, которые трогают до слез

8-летняя Даринка держит украинский флаг во время похорон своего отца, 41-летнего Юрия Гука, на Лычаковском кладбище во Львове. Он погиб во время сильного артиллерийского обстрела на востоке Украины.

Разбомбленный склад в селе к северу от Харькова, где до прошлой недели базировались российские войска.

69-летняя Любовь Лущик рассказывает, как ее семья пережила первоначальную российскую оккупацию села Андреевка, прежде чем бежать из этого района в начале марта. Затем их дом был оккупирован русскими войсками, а затем полностью разрушен в ходе битвы за освобождение территории.

Украинка Татьяна оплакивает смерть своего брата Александра Панкратова, 49 лет, в субботу во Львове. Он погиб от минометного выстрела, находясь в Донецкой области.

Сотрудник группы по обезвреживанию взрывчатых веществ украинской полиции готовится обезвредить российскую мину, найденную в поле возле Гоголева в пятницу.

Трое детей ночуют на львовском вокзале, прежде чем отправиться домой в Харьков.

Владимир проводит сеанс массажа на заброшенной фабрике на окраине Львова, где живут художники-беженцы.

Механики ремонтируют танк в Харькове.

Украинские военные в прифронтовом селе Прудянка.

Гамлет Зиньковский, 35-летний уличный художник, перед одной из своих картин с изображением коктейля Молотова в центре Харькова.Он хочет вернуть немного радости и стимулировать украинцев к возвращению домой.