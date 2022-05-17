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У The New York Times показали фото з України, які розчулюють до сліз

Фото: в The New York Times показали фото з України (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

З початку російського вторгнення в Україну фотографи The New Tork Times знімали події, що відбуваються в країні.

Зараз на сторінці видання в Instagram показали кадри, які не можуть залишити байдужими нікого.

8-річна Даринка тримає український прапор під час похорону свого батька, 41-річного Юрія Гука, на Личаківському цвинтарі у Львові. Він загинув під час сильного артилерійського обстрілу на сході України.

Розбомблений склад у селі на північ від Харкова, де до минулого тижня базувалися російські війська.

69-річна Любов Лущик розповідає, як її сім'я пережила першу російську окупацію села Андріївка, перш ніж тікати з цього району на початку березня. Потім їх будинок був окупований російськими військами, а потім повністю зруйнований в ході битви за звільнення території.

Українка Тетяна оплакує смерть свого брата Олександра Панкратова, 49 років, у суботу у Львові. Він загинув від мінометного пострілу, перебуваючи в Донецькій області.

Співробітник групи зі знешкодження вибухових речовин української поліції готується знешкодити російську міну, знайдену в полі біля Гоголева в п'ятницю.

Троє дітей ночують на Львівському вокзалі, перш ніж відправитися додому до Харкова.

Володимир проводить сеанс масажу на покинутій фабриці на околиці Львова, де живуть художники-біженці.

Механіки ремонтують танк в Харкові.

Українські військові у прифронтовому селі Прудянка.

Гамлет Зіньківський, 35-річний вуличний художник, перед однією зі своїх картин із зображенням коктейлю Молотова в центрі Харкова. Він хоче повернути трохи радості і стимулювати українців до повернення додому.

Як ми раніше писали, Залужний показав обличчя героїв, на яких тримається Україна.

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