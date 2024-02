8 причин, чому світ божеволіє від Тейлор Свіфт та її творчості

Особливе ставлення до фанатів

Тейлор Свіфт налаштовує близькі стосунки з медійною особистістю і у фоловерів виникає відчуття дружби з нею.

Перед випуском альбомів "1989", "Reputation" та "Lover" артистка організувала багато таємних зустрічей з шанувальниками. Вона запрошувала їх додому послухати ще нікому невідомі альбоми, потанцювати, спекти печива, потримати "Греммі" і просто потусуватися.

Чесна комунікація з шанувальниками

Прихильники - це головний ресурс співачки. Це найчисельніша фан-база у світі, що є результатом кропіткої методичної роботи. У Тейлор Свіфт 468 мільйонів підписників y Х, Facebook, Instagram i TikTok. Вона використовує інтернет для просування музики з 2005 року.

Ще до виходу дебютного альбому співачка активно вибудовувала комунікацію. На MySpace її пісні зібрали 45 мільйонів прослуховувань. На початку карʼєри це довело радіоведучим, що в молодої виконавиці дійсно існують фанати, готові слухати таку музику по радіо.

В чому феномен Тейлор Свіфт (фото: Getty images)

Тейлор Свіфт - музичний хамелеон

Широкий спектр музикальних здібностей Тейлор покриває попит дуже різних категорій слухачів. Серед фанатів можна знайти й дівчат-підлітків з проблемами пубертату, і пʼятдесятирічних сільських консерваторів із США.

За 18 років карʼєри артистка написала 10 студійних альбомів та перезаписала чотири з них. Музикантка почала з класичного кантрі-альбому "Taylor Swift", далі її музика еволюціонувала в кантрі-поп і поп-рок, потім - у стилі R'n'B, а на останніх роботах вона продемонструвала таланти в синті-попі, фольку та бедрум-поп-музиці.

Поетичний хист

Прозаїчність текстів і проблем Тейлор якнайкраще резонує з мільйонами фанатів. Проста лірика гарантує ясність. Головне в її текстах - щирість. Співачка розповідала, що пише пісні, наче щоденникові записи. Спеціальне видання CD-диску альбому “Lover” містило рукописи з її щоденників 13-27 років.

Правильне використання своєї популярності

2023 став знаковим роком у творчості артистки. Тейлор стала "Людиною року" за версією журналу Тіmе. Головний її здобуток - початок всесвітнього туру "The Eras Tour". Він охоплює всі музичні ери її творчості та вже оголошений найкасовішим в історії.

Політичний вплив

Наприкінці весни 2024 відбудеться європейська частина туру Свіфт. Віце-президент Єврокомісії закликав Свіфт попросити її аудиторію взяти участь у голосуванні до Європарламенту. Тейлор у соцмережах нагадала шанувальникам зареєструватися на майбутніх виборах у США - за день було зареєстровано 35 тисяч.

Вона підтримує ЛГБТК+-спільноту, фемінізм і боротьбу з расизмом, що впливає на ріст її популярності серед молоді. Співачка записала пісні "You Need To Calm Down" та "The Man", щоб підтримати протести проти суспільної несправедливості.

Культ Тейлор Свіфт

Тейлор - лідерка, яка пропонує шанувальникам всю себе і завдяки власноруч створеному культу здатна спрямовувати потоки мільйонної аудиторії у правильну течію. Вона продає не свою музику або концерти, а можливість стати друзями.

Шанувальники створюють сайти, присвячені філософії музикантки, вигадують конспірологічні теорії, згідно з якими вона є клоном сатаністки Зіни Шрек, і готові прощати Тейлор усі гріхи. Навіть у неї вони є - співачка очолила рейтинг знаменитостей, чиї літаки викидають найбільше вуглецю.

Постійний ріст

Постійним фоном дорослішання англомовних міленіалів по всьому світу була музика Тейлор Свіфт. Вони чули ці пісні в торговельних центрах, по радіо, в кафе - всюди. Тепер міленіали виросли, а музикантка стала світовою зіркою, і виявляється, що вони з легкістю можуть дружити. Отримати її лайк чи навіть спекти печива в неї вдома в еру цифрової самотності інтернет перетворює малоймовірну казку в примарну реальність.

Саме завдяки рукотворній ілюзії Тейлор Свіфт отримала найвідданішу фан-базу у світі, яка готова перекуповувати квитки за тисячі доларів на її виступ та йти голосувати на вибори за покликом співачки.