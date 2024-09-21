Кийзлики: рецепт кабачкових дерунів з Закарпаття, які ви захочете готувати щодня

Виявляється, деруни, або, як їх називають на Закарпатті, кийзлики, можна готувати не лише з картоплею. Інший популярний овоч для приготування дерунів - кабачок, який додають до стандартних інгредієнтів.

Про те, як готувати кабачкові деруни, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Закарпатська Господиня".

Що потрібно для кийзликів з кабачками

Для того, щоб приготувати закарпатські кабачкові деруни, потрібні такі продукти:

картопля - 600 г;

кабачки (або цукіні) - 600 г;

цибуля - 1 шт.;

морква - 100 г;

часник - 2-3 зубчики;

яйця - 3 шт.;

борошно - 50 г;

манка - 80 г;

сметана - 1 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати деруни з кабачками

На відміну від кабачкових млинців, для приготування дерунів з кабачком потрібна картопля. Кабачок потрібно брати молодий, щоб в ньому не було кісточок, а шкірка була м'якою. Помийте овоч, зріжте плодоніжку, а потім натріть кабачки на великій терці.

Моркву помийте, очистьте від шкірки, а потім натріть на маленькій терці. Всипте моркву у миску з кабачком.

Присипте натерті кабачки з морквою невеликою кількістю солі та залиште приблизно на пів години. За цей час з овочів вийде рідина, яку необхідно злити.

Після цього почистьте цибулю, натріть її на маленькій терці, а потім змішайте з морквою та кабачком. Те ж саме треба зробити з картоплею, відтиснувши з натертого овочу рідину.

Перемішайте овочі, додайте сіль та розбийте яйця. Додайте сметану та перець. Очистьте часник, розчавіть його та додайте до інших інгредієнтів.



Овочева маса для кийзликів (скриншот / Закарпатська Господиня)

Додайте манку, перемішайте масу, всипте борошно і ще раз перемішайте. Якщо манки немає, можна збільшити кількість борошна.

Готову масу для дерунів радять залишити на декілька хвилин, щоб манка увібрала вологу. Розігрійте на пательні олію і викладіть масу. На 1 дерун потрібно 1-1,5 ст. л. овочевої маси.

Смажити деруни або кийзлики потрібно по декілька хвилин з кожного боку, до утворення рум'яної скоринки. Готові кабачкові деруни можна викласти на серветки, щоб прибрати жир.

Подавати кийзлики з кабачком можна як і картопляні деруни, зі сметаною.