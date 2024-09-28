Тетеря: любимое казацкое блюдо из пшена
Тетеря - популярное среди казаков пшенное блюдо, похожее на кулеш. Второе название тетери - "рябка", которую каша получила из-за своего цвета. Обычно это блюдо готовили без мяса, но могли заправлять салом.
О том, как готовить казачье блюдо тетерю, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что нужно для тетери
Для того чтобы приготовить казацкую кашу тетерю, нужны следующие продукты:
- пшено - 1 стакан;
- молоко (жирность 2,5%) - 2 стакана;
- вода - 2,5-3 стакана;
- масло сливочное (жирность 82%) - 2 ст. л.;
- мука гречневая - 3 ст. л.;
- соль - по вкусу.
Как готовить тетерю
Как готовили тетерю казаки
Чаще всего казаки готовили каши, самой известной из которых стала казацкая тетеря. Также ее считают разновидностью ухи, которую ели в морских походах.
Несмотря на то, что вблизи запорожских земель жило много диких животных, мясные блюда в основном были праздничными, чем каждый день. Поэтому каши в основном готовили без добавления мяса.
Чтобы тетеря была более сытной, к ней добавляли зажарку из лука или поджаренный лук с салом. Иногда эту пшенную кашу могли заправлять квасом и хреном, добавляя и чеснок.
Когда была возможность, тетерю могли готовить на рыбной, а то и мясной ухе. А вот способ приготовления тетери несколько отличался в сельском обиходе - ее заправляли не мукой, а ржаными или гречишными сухарями, которые предварительно замачивались в квасе.
Как приготовить тетерю без кваса
Сначала готовят пшенную кашу. Для этого крупу необходимо промыть, затем высыпать в кастрюлю и залить 2 стаканами воды.
Добавьте соль по вкусу, и доведите кашу до кипения. После этого нужно убавить огонь и готовить тетерю, пока крупа не впитает всю воду.
Тогда нужно влить молоко и готовить казацкую кашу в течение 20-25 минут. Гречневую муку залейте водой так, чтобы образовалось жидкое тесто, как для блинов.
За 5 минут до окончания приготовления тетери влейте жидкое тесто с гречневой мукой. Перед подачей добавьте соль по вкусу, масло и тщательно перемешайте тетерю.
Чтобы блюдо было более сытным, к нему можно добавить тушеное или обжаренное мясо и украсить любимой зеленью.
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При написании материала использовались следующие источники: книга Зиновии Клиновецкой "Страви й напитки на Україні", сайт Днепропетровской областной универсальной научной библиотеки, кулинарный ресурс Shuba.