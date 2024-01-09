"Тестують різні вкидів": українцям розвіяли міф про Камалію та її чоловіка Захура

Правда про Камалію та Захура

Минулого року в одному з інтерв'ю співачка Камалія заявила про те, що Пакистан, батьківщина її чоловіка Захура, дав Україні два літаки-винищувачі.

"Низка сайтів і соціальні мережі масово підхопили цитату Камалії й написали про те, що її чоловік купив винищувачі. Звісно, інформація не відповідає дійсності, що співачка спростувала. Ця історія в інфополі виринає уже не вперше", - пишуть фактчекери.

Важливо знати: чоловік Камалії Мохаммад Захур не купував для України винищувачі. Зокрема, про це говорила й сама Камалія.

"Я сказала, що Пакистан. Там не дуже хочуть розголошувати свою допомогу Україні з якихось там своїх причин. Навіть коли вони гуманітарку чи допомогу відправляють до України, вони всі маркери свої стирають. Відправляють до інших країн, з інших країн уже іде це все до України. Тому це питання закрите", - підкреслила виконавиця.

У чому небезпека такого фейку

Спеціалісти провели невелике розслідування та з'ясували, що допис опублікували через Facebook-сторінку JellyRoom, яка має понад 440 000 підписників. У коментарях до допису дали посилання на основну статтю, проте воно викликає запитання.

"Доменне ім'я сайту, через який знову запустили цю статтю, розташоване в зоні .su. Це національний домен СРСР. Хоча він припинив своє існування, домен фактично є російським. З 2009 року технічним забезпеченням займається Технічний центр інтернет, який розташований у Москві", - пояснюють фахівці.

Але найцікавішим є те, що сторінку адмініструють троє людей, які перебувають в Україні.

"Відпишіться від усілякого непотребу в соцмережах, перегляньте соцмережі своїх рідних, що вони читають, лайкають, коментують і поширюють. Через сторінки з "хорошими новинами" і "підтримкою України" від відомих людей запускають фейки й тестують аудиторію на різні типи вкидів", - підсумовують фахівці.