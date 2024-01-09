Поліція затримала зірку "Х-Фактора". Артист був у розшуку протягом двох років

В Івано-Франківську затримали 38-річного чоловіка, який два роки перебував у розшуку. Ім’я його не називають, однак за даними місцевих журналістів, мова йде про скандальну зірку телепередачі "Х-Фактор" Андрія Мацевка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання " Галка ".

Деталі

За даними поліції, вчора, 7 січня, франківські патрульні помітили на одній із вулиць міста підозрілого перехожого, який намагався втекти, коли до нього підійшли правоохоронці. Чоловіка затримали.

Поліція затримала зірку Х-Фактора (фото: t.me/podrobnosti_ua)

Виявилося, що з липня 2021 року він перебуває в розшуку одного з районних управлінь поліції ГУНП у місті Київ через те, що переховується від органів досудового розслідування.

Журналісти видання "Галка" зазначають, що затриманий - це відомий виконавець, учасник багатьох сезонів українських талант-шоу Андрій Мацевко.

Імовірно, місцеву зірку розшукували після гучного інциденту, що стався з ним у квітні 2021 року.

Тоді ЗМІ повідомили, що Мацевка затримали у московському метро з підробленим пенсійним посвідченням, коли він намагався скористатися громадським транспортом, пред'явивши фальшивий документ.

У той час виконавець заявив правоохоронним органам, що підроблений документ йому передав знайомий.

Затриманий також зізнався, що був обізнаний про людину, яка займалася фальсифікацією документів, оскільки сам раніше користувався подібним посвідченням.

Що відомо про Андрія Мацевко

Про співака українці дізналися більше десяти років назад, коли він вперше виступив у першому сезоні телевізійного шоу "Х-фактор".

Хоча його вокальні можливості не вразили журі та не дозволили пройти далі, його щирість і безпосередність завоювали прихильників.

Пісні, такі як "Ой чиє ж то жито" та "Смерека", виконані ним, стали вірусними в мережі.

Згодом він знову намагався покорити "Х-Фактор" та інші талант-шоу, але, на жаль, без успіху.

Під час піку популярності Мацевка стали запрошувати на приватні заходи, але після загасання інтересу Андрій деякий час працював двірником.