"Тестируют разные вбросы": украинцам развеяли миф о Камалии и ее муже Захура

Правда о Камалии и Захура

В прошлом году в одном из интервью певица Камалия заявила о том, что Пакистан, родина ее мужа Захура, дал Украине два самолета-истребителя.

"Ряд сайтов и социальных сетей массово подхватили цитату Камалии и написали о том, что ее муж купил истребители. Конечно, информация не соответствует действительности, что певица опровергла. Эта история в инфополе выныривает уже не впервые", - пишут фактчекеры.

Важно знать: муж Камалии Мохаммад Захур не покупал для Украины истребители. В частности, об этом говорила и сама Камалия.

"Я сказала, что Пакистан. Там не очень хотят разглашать свою помощь Украине по каким-то там своим причинам. Даже когда они гуманитарку или помощь отправляют в Украину, они все маркеры свои стирают. Отправляют в другие страны, из других стран уже идет это все. Украины. Поэтому этот вопрос закрыт", - подчеркнула исполнительница.

В чем опасность такого фейка

Специалисты провели небольшое расследование и выяснили, что пост опубликовали через Facebook-страницу JellyRoom, на которой более 440 000 подписчиков. В комментариях к посту дали ссылку на основную статью, однако она вызывает вопросы.

"Доменное имя сайта, через который снова запустили эту статью, расположено в зоне .su. Это национальный домен СССР. Хотя он прекратил свое существование, домен фактически является российским. С 2009 года техническим обеспечением занимается Технический центр интернет, расположенный в Москве", - объясняют специалисты.

Но самое интересное то, что страницу администрируют три человека, которые находятся в Украине.

"Отпишитесь от всякого хлама в соцсетях, посмотрите соцсети своих родных, что они читают, лайкают, комментируют и распространяют. Через страницы с "хорошими новостями" и "поддержкой Украины" от известных людей запускают фейки и тестируют аудиторию на разные типы вбросов", - подытоживают специалисты.