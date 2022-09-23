Тестування оповіщення ДСНС завершили: що потрібно знати українцям

Оповіщення ДСНС почало приходити українцям на мобільні телефони на початку вересня. І хоча заздалегідь попереджали про те, що проводитиму перевірку нової системи Cell Broadcast, гучні звуки повідомлень трохи пошматували нерви українцям.

"Така система - це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя. Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав низку незручностей та обріс мемами, але велика кількість технічних питань та рішень, які потрібно було вирішити, вимагали певного часу для тестування", - пояснив Примуш.

Він додав, що зараз нова система оповіщення перейде в дослідницьку експлуатацію та використовуватиметься для надсилання реальних сигналів про загрози для українців.

"Ми у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працюємо над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які зможуть отримувати оповіщення", - зазначив фахівець.

Фото: Тестування сповіщень ДСНС закінчили

Що потрібно знати українцям про сповіщення ДСНС

З 23 вересня повідомлення ДСНС надходитимуть у разі реальної небезпеки. Повідомлень у тестовому режимі більше не буде.

Якщо прийде таке сповіщення, то на нього обов'язково потрібно реагувати.

Якщо ви раніше відключили програму або звук у своїх пристроях - змініть налаштування та відновіть прийом оповіщень та звуку.

Ці оповіщення будуть використовуватись для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій чи інших небезпечних подій. Також повідомлятиметься послідовність дії в кожній конкретній ситуації.

Оповіщення буде виводитись на екран смартфонів поверх усіх програм та при заблокованому телефоні. Супроводжуватись таке повідомлення буде гучним сигналом.