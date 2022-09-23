Тестування оповіщення ДСНС завершили: що потрібно знати українцям
Оповіщення ДСНС почало приходити українцям на мобільні телефони на початку вересня. І хоча заздалегідь попереджали про те, що проводитиму перевірку нової системи Cell Broadcast, гучні звуки повідомлень трохи пошматували нерви українцям.
Як повідомив заступник голови державної служби надзвичайних ситуацій України Роман Примуш, тестування сучасної системи оповіщення закінчили.
"Така система - це світовий досвід інформування населення про загрози для їхнього життя. Розумію, що процес тестування, який ми розпочали 7 вересня, викликав низку незручностей та обріс мемами, але велика кількість технічних питань та рішень, які потрібно було вирішити, вимагали певного часу для тестування", - пояснив Примуш.
Він додав, що зараз нова система оповіщення перейде в дослідницьку експлуатацію та використовуватиметься для надсилання реальних сигналів про загрози для українців.
"Ми у взаємодії з виробниками мобільних телефонів працюємо над підвищенням охоплення абонентів та розширенням кількості пристроїв, які зможуть отримувати оповіщення", - зазначив фахівець.
Фото: Тестування сповіщень ДСНС закінчили
Що потрібно знати українцям про сповіщення ДСНС
З 23 вересня повідомлення ДСНС надходитимуть у разі реальної небезпеки. Повідомлень у тестовому режимі більше не буде.
Якщо прийде таке сповіщення, то на нього обов'язково потрібно реагувати.
Якщо ви раніше відключили програму або звук у своїх пристроях - змініть налаштування та відновіть прийом оповіщень та звуку.
Ці оповіщення будуть використовуватись для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій чи інших небезпечних подій. Також повідомлятиметься послідовність дії в кожній конкретній ситуації.
Оповіщення буде виводитись на екран смартфонів поверх усіх програм та при заблокованому телефоні. Супроводжуватись таке повідомлення буде гучним сигналом.
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