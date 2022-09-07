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Как быстро зарядить мобильный телефон: эта секретная функция есть на всех устройствах

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Среда 07 сентября 2022 16:28
Как быстро зарядить мобильный телефон: эта секретная функция есть на всех устройствах Как быстро зарядить телефон (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мобильные телефоны постоянно развиваются, чтобы удовлетворить потребности пользователей. Однако их батарея не всегда соответствует их производительности, поэтому смартфон быстро разряжается.

Об этом пишет Sante Plusmag.

Даже несмотря на то, что смартфоны становятся все лучше, их батареи все равно не выдерживают, будь то Android или iOS. Поэтому необходимо часто заряжать устройства, и на это тратится много времени. К счастью, есть хитрость, которая позволит быстрее зарядить мобильный телефон.

В частности, нужно активировать на смартфоне функции "режим полета".

Чтобы ваш телефон заряжался быстрее, вы можете воспользоваться этим простым и эффективным приемом. Когда ваш телефон заряжается, лучший способ уберечь его от потребления энергии - это отсоединить его от связи. Это уменьшит время зарядки аккумулятора.

Также можно абсолютно не пользоваться смартфоном во время его зарядки.

Чтобы смартфон мог достаточно быстро заряжаться, вы должны оставить его. Не стоит открывать энергоемкие программы.

Кроме того, можно отключить подключение к Интернету. Нужно деактивировать соединение Wi-Fi, 4G и Bluetooth. Это позволит вашему мобильному телефону снизить производительность и заряжаться быстрее. Также не забудьте закрыть все приложения, работающие в фоновом режиме главного экрана.

Отметим, батарея вашего смартфона будет заряжаться быстрее, если вы будете использовать соответствующее и к тому же оригинальное зарядное устройство. Тем более, что некоторые оригинальные зарядные устройства имеют опцию быстрой зарядки.

Ранее мы сообщали, как продлить жизнь батареи телефона, чтобы он служил годами.

Также мы писали, почему нельзя заряжать телефон всю ночь и какие проблемы могут возникнуть.

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