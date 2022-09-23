Тестирование оповещения ГСЧС завершили: что нужно знать украинцам
Оповещение ГСЧС начало приходить украинцам на мобильные телефоны в начале сентября. И хотя заранее предупреждали о том, что будут проводить проверку новой системы Cell Broadcast, громкие звуки сообщений немного потрепали нервы украинцам.
Как сообщил заместитель главы государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины Роман Примуш, тестирование современной системы оповещения закончили.
"Такая система - это мировой опыт информирования населения об угрозах для их жизни. Понимаю, что процесс тестирования, который мы начали 7 сентября, вызвал ряд неудобств и оброс мемами, но большое количество технических вопросов и решений, которые нужно было решить, требовали определенного времени для тестирования", - пояснил Примуш.
Он добавил, что сейчас новая система оповещения перейдет в исследовательскую эксплуатацию и будет использоваться для отправки реальных сигналов об угрозах для украинцев.
"Мы во взаимодействии с производителями мобильных телефонов работаем над повышением охвата абонентов и расширением количества устройств, которые смогут получать оповещения", - отметил специалист.
Фото: Тестирование оповещений ГСЧС закончили
Что нужно знать украинцам об оповещении ГСЧС
С 23 сентября сообщения ГСЧС будут приходить в случае реальной опасности. Сообщений в тестовом режиме больше не будет.
Если придет такое оповещение, то на него нужно обязательно реагировать.
Если вы ранее отключили приложение или звук в своих устройствах - измените настройки и возобновите прием оповещений и звук.
Эти оповещения будут использоваться для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий. Также будет сообщаться последовательность действия в каждой конкретной ситуации.
Оповещение будет выводиться на экран смартфонов поверх всех программ и при заблокированном телефоне. Сопровождаться такое сообщение будет громким сигналом.
Кстати, ранее мы писали о том, что появилась система, которая позволяет украинцам в оккупации связаться с близкими.
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