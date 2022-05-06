ru ua
Пт, 06 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тесто для пиццы, как готовят итальянцы: самый простой и настоящий рецепт

Новина українською →
Пятница 06 мая 2022 17:25
Тесто для пиццы, как готовят итальянцы: самый простой и настоящий рецепт Скрин: Тесто для пиццы по итальянскому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Кто может знать рецепт лучшего теста для пиццы, как не создатели этого гениального блюда - итальянцы. Главное в этом тесте - его простота: вода, мука, дрожжи и немного добавок.

Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Кулинар говорит, что это почти классический рецепт итальянского дрожжевого теста, за исключением сахара. Она предлагает добавлять его для баланса вкуса.

Ингредиенты:

Для теста:

  • 200 мл теплой воды
  • 1 ч. л. сухих дрожжей
  • 2 ч. л. сахара
  • 1 ч. л. соли (без горки)
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Около 400 г муки

Выходит около 600 г готового теста.

Для соуса:

  • 250 г помидор
  • 1 горсть свежего или 1 чайная ложка сухого базилика
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль и сахар по вкусу

Пошаговое приготовление

Дрожжи и сахар растворите в теплой воде, добавьте 3-4 ст. л. муки, все перемешайте, оставьте на 15 минут.

В получившуюся опару добавьте соль, растительное масло и муку, постепенно замешивая мягкое эластичное тесто.

Вымесите минут пять, сформируйте колобок и оставьте тесто отдыхать минут на 40 минут - 1 час, тесто должно подойти и увеличиться в объеме.

Для "ленивого" соуса измельчите помидоры очень мелко, на сковороде выпарьте из них лишнюю жидкость, добавьте мелко нарезанный чеснок и базилик, соль и сахар по вкусу.

Можно также убрать кожицу с помидор, предварительно их пробланшировав (опустить на 5 минут в кипяток, потом в ледяную воду, кожица будет хорошо отходить).

Тесто раскатайте в круг толщиной 0,5 см аккуратно, чтобы максимально сохранить сформировавшиеся пузырьки воздуха.

Смажьте заготовку пиццы соусом. Сверху выложите начинку (начинки берите столько же, сколько и теста).

Духовку прогрейте до 250 градусов, выпекайте 10-12 минут. Не больше, не нужно пересушивать тесто и начинку.

Корки готовой горячей пиццы можно смазать оливковым маслом, а можно этот шаг пропустить, сверху накройте буквально на 2 минуты полотенцем, чтобы они размягчились.

Ранее мы писали о три ингредиента и полчаса на готовку.

Также эксперты рассказали, какие ошибки испортят домашнюю пиццу даже из лучших ингредиентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
рецепт
LITE
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)
"Мне негде жить": Ирина Билык расплакалась, говоря про Киркорова (видео)