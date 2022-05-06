Тесто для пиццы, как готовят итальянцы: самый простой и настоящий рецепт

Кто может знать рецепт лучшего теста для пиццы, как не создатели этого гениального блюда - итальянцы. Главное в этом тесте - его простота: вода, мука, дрожжи и немного добавок.

Кулинар говорит, что это почти классический рецепт итальянского дрожжевого теста, за исключением сахара. Она предлагает добавлять его для баланса вкуса.

Ингредиенты:

Для теста:

200 мл теплой воды

1 ч. л. сухих дрожжей

2 ч. л. сахара

1 ч. л. соли (без горки)

2 ст. л. растительного масла

Около 400 г муки

Выходит около 600 г готового теста.

Для соуса:

250 г помидор

1 горсть свежего или 1 чайная ложка сухого базилика

2 зубчика чеснока

Соль и сахар по вкусу

Пошаговое приготовление

Дрожжи и сахар растворите в теплой воде, добавьте 3-4 ст. л. муки, все перемешайте, оставьте на 15 минут.

В получившуюся опару добавьте соль, растительное масло и муку, постепенно замешивая мягкое эластичное тесто.

Вымесите минут пять, сформируйте колобок и оставьте тесто отдыхать минут на 40 минут - 1 час, тесто должно подойти и увеличиться в объеме.

Для "ленивого" соуса измельчите помидоры очень мелко, на сковороде выпарьте из них лишнюю жидкость, добавьте мелко нарезанный чеснок и базилик, соль и сахар по вкусу.

Можно также убрать кожицу с помидор, предварительно их пробланшировав (опустить на 5 минут в кипяток, потом в ледяную воду, кожица будет хорошо отходить).

Тесто раскатайте в круг толщиной 0,5 см аккуратно, чтобы максимально сохранить сформировавшиеся пузырьки воздуха.

Смажьте заготовку пиццы соусом. Сверху выложите начинку (начинки берите столько же, сколько и теста).

Духовку прогрейте до 250 градусов, выпекайте 10-12 минут. Не больше, не нужно пересушивать тесто и начинку.

Корки готовой горячей пиццы можно смазать оливковым маслом, а можно этот шаг пропустить, сверху накройте буквально на 2 минуты полотенцем, чтобы они размягчились.