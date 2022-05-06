Тісто для піци, як готують італійці: найпростіший і справжній рецепт
Хто може знати рецепт найкращого тіста для піци, як не творці цієї геніальної страви - італійці. Головне в цьому тісті - його простота: вода, борошно, дріжджі і трохи добавок.
Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.
Кулінар каже, що це майже класичний рецепт італійського дріжджового тіста, за винятком цукру. Вона пропонує додавати його для балансу смаку.
Інгредієнти:
Для тіста:
- 200 мл теплої води
- 1 ч. л. сухих дріжджів
- 2 ч. л. цукру
- 1 ч. л. солі (без гірки)
- 2 ст. л. рослинної олії
- Близько 400 г борошна
Виходить близько 600 г готового тіста.
Для соусу:
- 250 г помідорів
- 1 жменька свіжого або 1 чайна ложка сухого базиліка
- 2 зубчики часнику
- Сіль і цукор за смаком
Покрокове приготування
Дріжджі і цукор розчиніть в теплій воді, додайте 3-4 ст. л. борошна, все перемішайте, залиште на 15 хвилин.
В отриману опару додайте сіль, рослинну олію і борошно, поступово замішуючи м'яке еластичне тісто.
Вимісити хвилин п'ять, сформуйте колобок і залиште тісто відпочивати хвилин на 40 хвилин - 1 годину, тісто має підійти і збільшитися в об'ємі.
Для "ледачого" соусу подрібніть помідори дуже дрібно, на сковороді випаруйте з них зайву рідину, додайте дрібно нарізаний часник і базилік, сіль і цукор за смаком.
Можна також прибрати шкірку з помідор, попередньо їх пробланшувавши (опустити на 5 хвилин в окріп, потім в крижану воду, шкірка буде добре відходити).
Тісто розкачайте в коло товщиною 0,5 см акуратно, щоб максимально зберегти бульбашки повітря.
Змастіть заготовку піци соусом. Зверху викладіть начинку (начинки беріть стільки ж, скільки і тіста).
Духовку прогрійте до 250 градусів, випікайте 10-12 хвилин. Але не більше, не потрібно пересушувати тісто і начинку.
Кірки готової гарячої піци можна змастити оливковою олією, а можна цей крок пропустити, зверху накрийте буквально на 2 хвилини рушником, щоб вони розм'якшилися.
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