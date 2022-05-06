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Тісто для піци, як готують італійці: найпростіший і справжній рецепт

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П'ятниця 06 травня 2022 17:25
Тісто для піци, як готують італійці: найпростіший і справжній рецепт Скрін: тісто для піци за італійським рецептом
Автор: Світлана Мащенко

Хто може знати рецепт найкращого тіста для піци, як не творці цієї геніальної страви - італійці. Головне в цьому тісті - його простота: вода, борошно, дріжджі і трохи добавок.

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Кулінар каже, що це майже класичний рецепт італійського дріжджового тіста, за винятком цукру. Вона пропонує додавати його для балансу смаку.

Інгредієнти:

Для тіста:

  • 200 мл теплої води
  • 1 ч. л. сухих дріжджів
  • 2 ч. л. цукру
  • 1 ч. л. солі (без гірки)
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • Близько 400 г борошна

Виходить близько 600 г готового тіста.

Для соусу:

  • 250 г помідорів
  • 1 жменька свіжого або 1 чайна ложка сухого базиліка
  • 2 зубчики часнику
  • Сіль і цукор за смаком

Покрокове приготування

Дріжджі і цукор розчиніть в теплій воді, додайте 3-4 ст. л. борошна, все перемішайте, залиште на 15 хвилин.

В отриману опару додайте сіль, рослинну олію і борошно, поступово замішуючи м'яке еластичне тісто.

Вимісити хвилин п'ять, сформуйте колобок і залиште тісто відпочивати хвилин на 40 хвилин - 1 годину, тісто має підійти і збільшитися в об'ємі.

Для "ледачого" соусу подрібніть помідори дуже дрібно, на сковороді випаруйте з них зайву рідину, додайте дрібно нарізаний часник і базилік, сіль і цукор за смаком.

Можна також прибрати шкірку з помідор, попередньо їх пробланшувавши (опустити на 5 хвилин в окріп, потім в крижану воду, шкірка буде добре відходити).

Тісто розкачайте в коло товщиною 0,5 см акуратно, щоб максимально зберегти бульбашки повітря.

Змастіть заготовку піци соусом. Зверху викладіть начинку (начинки беріть стільки ж, скільки і тіста).

Духовку прогрійте до 250 градусів, випікайте 10-12 хвилин. Але не більше, не потрібно пересушувати тісто і начинку.

Кірки готової гарячої піци можна змастити оливковою олією, а можна цей крок пропустити, зверху накрийте буквально на 2 хвилини рушником, щоб вони розм'якшилися.

Раніше ми писали про три інгредієнти і півгодини на підготовку.

Також експерти розповіли, які помилки зіпсують домашню піцу навіть з найкращих інгредієнтів.

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